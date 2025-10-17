Se reportó el fallecimiento de Fátima Cuevas Salazar, jefa de Recursos Humanos del Hospital IMSS-Bienestar Guaymas, a consecuencia del accidente del autobús de Tufesa

Fuentes operativas y mensajes de condolencia reportaron el fallecimiento de Fátima Cuevas Salazar, jefa de Recursos Humanos del Hospital IMSS-Bienestar Guaymas, a raíz del accidente del autobús de Tufesa ocurrido esta mañana en la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 234 (tramo Guaymas–Hermosillo).

De acuerdo con reportes preliminares, el camión quedó atravesado sobre la vía y se registraron víctimas mortales y personas lesionadas.

El Ayuntamiento de Guaymas y diversas instancias locales han expresado condolencias a familiares y colegas de la funcionaria. Se prevé que IMSS-Bienestar emita un posicionamiento institucional con fecha y hora de Hermosillo.

La FGJE Sonora realizará peritajes de tránsito y revisión del vehículo para deslindar responsabilidades. Para familiares y usuarios, se recomienda atender los canales oficiales de Tufesa y de autoridades para información validada, así como evitar la difusión de imágenes sensibles del siniestro.



