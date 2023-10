Nunca rendirse en la lucha contra el cáncer, el mensaje de María Renée

A pesar de vencer el cáncer de mama, María Renée pasa por otra batalla, luego de que en junio del 2023 un fuerte dolor de cabeza terminó en la detección de metástasis en el cerebro, batalla que busca superar con sus hijos como motivación.

En algún momento, María Renée Higuera Padilla, sintió miedo, frustración y confusión, pero ahora sólo caben en su pecho las ganas de superarse y de salir adelante cada día.

La joven navojoense de 28 años de edad es una guerrera que lucha constantemente contra el cáncer de mama, motivada por la alegría de sus tres hijos: Nicole, de 6 años; Isabella, de 4, y José, de 2 años.

La detección de una bolita en unos de sus senos fue suficiente para que Renée Higuera acudiera al médico y, después de varios estudios, se confirmó lo que tanto temía: tenía cáncer de mama.

Inicio de su lucha

En junio de 2022, a poco tiempo de hacerle saber a su familia de su enfermedad, María Renée se sometió a una mastectomía; es decir, a la extirpación de uno de sus senos.

"Después de extirpar el tumor me confirmaron el cáncer. Sentí como un balde de agua fría en la cabeza, sentí mucho miedo porque era algo totalmente desconocido, ninguna persona allegada a mí había pasado por algo parecido, así que no sabía nada relacionado al tema, me hacía muchas preguntas en la cabeza y una amiga que su hermano tenía cáncer, que lamentable no pudo vencerlo, me apoyó y me asesoró" , mencionó.

Aunque la operación fue exitosa, le diagnosticaron el cáncer el 22 de junio de 2022. Empezó el tratamiento de quimioterapia por la vena el 4 de agosto de 2022 y terminó el 4 de enero de 2023 con un total de 8 sesiones.

"Al tocar la campana sientes un mar de emociones, alegría y tristeza porque ya no verás a tus hermanos de batalla. Hice buenos amigos en ese lugar que hasta la fecha hablamos" , enfatizó.

Vuelve la enfermedad

Lo que parecía indicar una victoria contra el cáncer por la vía del nocaut, aún le faltaba mucho para superar el tratamiento para el cáncer de mama y lo más difícil para la joven mujer fue decirles a sus padres lo que estaba pasando.

"El 28 de febrero del 2023, me extirparon el pecho y 28 ganglios. Iniciando ahora con quimioterapia tomada en el mes de marzo hasta la fecha" , declaró.

Para variar, precisó que en junio del 2023 le empezó un fuerte dolor de cabeza, por lo que acudió al médico. Éste la mandó a realizar unos nuevos estudios, en donde lamentablemente le detectaron metástasis en el cerebro.

"Lamentablemente mi cáncer es triple negativo, o sea, no hay un tratamiento que lo elimine. Pasé por 10 radioterapias en el cerebro, ahora me siento mucho mejor, ya no hay dolores. Sigo tomando mi medicamento y con mucha fe en Dios, pronto voy a ganar la batalla" , destacó.

El emprendimiento, un terapia efectiva

Sin miedo y con el confortable apoyo de su madre, Higuera Padilla inició una aventura en el mundo del emprendimiento, proyecto que hasta fecha le sirve como terapia.

"Días después de mi primer quimioterapia decidí abrir una tienda de ropa de segunda, y gracias a Dios la gente me empezó a donar vestimenta para posteriormente abrir mi primera tiendita en la sala de la casa de mi mamá, y con lo que vendía fui invirtiendo en accesorios y otras cosas" , indicó.

Con el paso del tiempo, su proyecto se fue consolidando, tomando fuerza en el mercado navojoense, pero su objetivo siempre fue claro, sentirse útil para sus hijos.

"Por hoy cuento con una tienda ya bien establecida, igual con donaciones. Ha sido de gran ayuda porque eso me hace sentir útil, que mis hijos vean a su mamá activa, eso les quiero dejar si un día me voy, que recuerden a su mamá trabajando y no acostada en una cama" , recalcó.

Más fuerte que nunca

A las jóvenes o mujeres adultas que comienzan con esta lucha, les pidió no rendirse, y recordó que siempre hay un gran motivo para vivir cada día, cada semana, cada mes y cada año.

"La vida es bella, y no hay como vivir, a algunos nos toca luchar pero todo es posible. No tengas miedo a vivir sin una parte de tu cuerpo, lo superas, un tratamiento de química lo superas, radioterapia la superas, pero, jamás debes rendirte, tu familia te necesita y no sientas que eres una carga porque no es así, tu familia y amigos te aman y darán todo por ti" , afirmó.

Finalmente, dijo que aprendió a valorar cada minuto de su vida, olvidándose por completo de los complejos y empezando a ser ella misma.

"Por hoy, amo vivir, agradezco lo que tengo y lo que no tengo. Dios me está dando una oportunidad de vida y la voy a aprovechar" , culminó.