IEE Sonora desestima votos para Heriberto Grijalva en Rayón

El IEE Sonora ha explicado que la elección de alcalde en Rayón no puede decantarse en favor de Heriberto Grijalva, pues la figura del candidato no registrado solo permite considerar esos votos para el conteo total de participación, no para determinar el resultado de la elección.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) ha reafirmado la entrega de la Constancia de Mayoría y Validez a Alejandro Luis Grijalva Robles, candidato de la coalición 'Fuerza y Corazón por Sonora' (PRI-PAN-PRD), en las elecciones para la alcaldía de Rayón, Sonora. Esta decisión, tomada el 11 de junio de 2024, se basa en criterios jurídicos establecidos en resoluciones anteriores de los tribunales electorales, específicamente los expedientes RQ-SP-01/2021 y SG-JDC-864/2021, referentes a una situación similar en el municipio de Cucurpe, Sonora, durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. Te puede interesar ¿Qué pasará con el resultado de la elección en Cucurpe? Según estas resoluciones, solo los candidatos registrados oficialmente tienen derecho a que los votos válidos emitidos a su favor sean computados para determinar la mayoría relativa en una elección. #IEESonoraInforma

Entrega de Constancia de Mayoría a candidato de Rayón, atiende a criterios jurídicos establecidos: IEE Sonora



Atendiendo a los criterios jurídicos establecidos en expedientes previos por los tribunales electorales, el día once de junio de 2024 el Consejo… pic.twitter.com/AHqB4qNa9j — IEE Sonora (@IEESonora) June 13, 2024 Durante la jornada electoral del 2 de junio, el candidato no registrado, Heriberto Grijalva Vázquez, obtuvo 711 votos a través de la casilla blanca, donde los electores escribieron su nombre. Sin embargo, debido a su condición de no registrado, estos votos solo se consideraron para sumar la cantidad total de sufragios, sin afectar el resultado final de la elección. Además, más de 50 votos fueron anulados porque los votantes escribieron su apodo "GaryBerto" o "Gary" Grijalva, en lugar de su nombre completo. Te puede interesar Heriberto Grijalva triunfa en Rayón con votos no oficiales; exige constancia Alejandro Luis Grijalva Robles, quien obtuvo 674 votos, fue reconocido oficialmente como el ganador. La resolución del Consejo Municipal Electoral (CME) de Rayón, alineada con las normas establecidas, ha sido respaldada por el IEE Sonora. El IEE Sonora subraya que la figura del candidato no registrado, contemplada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, solo permite considerar esos votos para el conteo total de participación, pero no para determinar el resultado de la elección. Por lo tanto, la Constancia de Mayoría otorgada a Grijalva Robles cumple con las disposiciones legales y los precedentes jurídicos aplicables. Te puede interesar “Nos iremos a tribunales”: Heriberto Grijalva apelará resolución de contienda