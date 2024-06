Heriberto Grijalva triunfa en Rayón con votos no oficiales; exige constancia

Heriberto Grijalva hizo campaña como candidato sin registro para ser Presidente Municipal de Rayón, donde tras el conteo de votos, exige se reconozca que el voto de la ciudanía se respete al obtener más votos que los candidatos.

El domingo 2 de junio se vivió una situación inusual en el municipio de Rayón, Sonora, cuando los habitantes votaron por primera vez por Heriberto Grijalva, un ciudadano que no aparecía en las boletas electorales. Con el apoyo de la comunidad, los votantes escribieron su nombre en el recuadro especial de la boleta.

Grijalva declaró que, debido a una serie de eventos y lo que calificó como un "registro oculto" por parte de un partido político, no fue registrado como candidato. Acusó a dicho partido de haber inscrito a otro aspirante a pesar de que él había entregado su documentación en tiempo y forma, lo que resultó en su exclusión del registro oficial del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC).

Grijalva destacó que la mayoría de los habitantes de Rayón votaron por él porque, después de nueve años de ser gobernados por la misma persona, el pueblo decidió que era momento de un cambio para mejorar su municipio, el cual, según él, está en abandono. Por esta razón, se han manifestado fuera del Consejo Municipal Electoral para exigir que se le otorgue la constancia que lo acredita como presidente municipal, en lugar de entregarla al segundo lugar, como se tenía planeado.

“El Consejo Municipal no quiere entregarnos la constancia de mayoría. No quieren reconocer nuestro triunfo y pretenden entregársela al candidato que quedó en segundo lugar. La presión viene del Consejo Estatal Electoral hacia el municipal para que no nos expidan la constancia. Parte del Consejo Municipal no está de acuerdo y están pidiendo al estatal que justifiquen por qué deben entregarla al segundo lugar y no al que obtuvo la mayoría de votos” , explicó Grijalva.

El presunto ganador de la elección informó que están exigiendo que se respete la voluntad del pueblo, ya que el voto en el recuadro blanco, donde la gente escribió su nombre 711 veces, es igualmente válido que el voto para un partido político.

Añadió que, durante los 20 días de campaña, cumplieron con todas las leyes para la promoción del voto a su favor y ahora están luchando para que se reconozca su triunfo.

Además, Grijalva comentó que, tras consultar con un abogado, se le confirmó que el voto en el recuadro blanco es totalmente válido, por lo que están esperando que se reconozca su victoria sobre los demás adversarios.

Tras el cien por ciento de las actas computadas hasta las 14:15 horas en el Prep del IEE Sonora, el candidato del PAN-PRI-PRD registró 674 votos de los 700 votos a candidatos registrados, mientras que las 'Candidaturas no registradas' tuvo 711, además de 55 votos nulos.