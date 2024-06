Consejo Electoral de Rayón niega constancia de alcalde a Heriberto Grijalva

Tras una contienda en la que el candidato no registrado Heriberto Grijalva Vázquez obtuvo 711 votos, superando los 674 votos del candidato de la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD, la resolución favoreció a Luis Grijalva Robles.

El excandidato a la alcaldía de Rayón, Sonora, por la coalición 'Fuerza y Corazón por Sonora', Alejandro Grijalva Robles, recibió la tarde de este martes 11 de junio la constancia de mayoría y declaración de validez por parte del Consejo Municipal Electoral con la por cuarta ocasión gobernará el municipio.

“Yo salí ganador con base a los candidatos que había en su momento, esta persona no era candidato, entonces no había por qué tomar en cuenta esos votos que realmente no tenían sustento legal” , explicó Alejandro Grijalva.

La declaratoria de validez llega días después de que decenas de personas se manifestaron por fuera del organismo electoral del municipio y posteriormente en el Instituto Estatal Electoral para pedir que se respete la voluntad de la ciudadanía.

La constancia entregada este martes carece de la firma de la presidenta del Consejo Municipal, Yamily Peralta debido a que no estuvo de acuerdo con el fallo a favor de Grijalva Robles.

“Yo no estoy de acuerdo con que se le entregue una constancia de mayoría a la persona que ante el sistema tuvo el primer lugar, pero en el pueblo tiene el segundo lugar por eso no la firme” , señaló.

Por su parte, el candidato electo aseguró que es legalmente válida pues está firmada por la mayoría de la mesa directiva.

“Todo está en orden. Está legalmente constituido todo y estructurado de tal manera que ya se me expidió la constancia de mayoría y sin ningún problema” , comentó.

Alejandro Grijalva destacó que durante su administración 2021-2024, logró que Rayón tenga calificación de 9.7 y se encuentre dentro de los cinco municipios mejor calificados en el Estado.

“Genero mucho empleo en Rayón, manejo diferentes aspectos productivos que realmente generan vida y empleo en el municipio para el progreso y bienestar de nuestro pueblo (...) En esta nueva administración, una de las cosas más importantes que hay que fundamentar es la salud” , aseguró.