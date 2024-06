“Nos iremos a tribunales”: Heriberto Grijalva apelará resolución de contienda

El candidato no registrado Heriberto Grijalva aseguró que continuará firme en defender la decisión del pueblo.

Tras darse a conocer la resolución de la contienda electoral en el municipio de Rayón, Sonora en la que el Consejo Municipal expidió la constancia de mayoría al candidato Alejandro Grijalva, Heriberto Grijalva continuará firme en defender la decisión del pueblo.

“Le vamos a seguir en tribunales porque es muy importante no dejar de lado la decisión que la gente tomó” , declaró para e Media el candidato no registrado que obtuvo la mayor cantidad de votos el pasado 2 de junio.

Heriberto mencionó que, a pesar de que los ciudadanos se manifestaron ante el consejo municipal y el Instituto Estatal Electoral, no se respetó la voluntad del pueblo: “A pesar de que la gente fue y dijo qué es lo que quería en las urnas, no lo respetaron” , puntualizó.

Añadió que la constancia no fue firmada por la presidenta del consejo y calificó la resolución como una simulación: “Ahora se entregó la constancia y sin firma de la presidenta del Consejo, porque ella no estuvo de acuerdo y no firmó porque es una simulación esa acta, se le está entregando a alguien que que no obtuvo la mayoría de votos” , mencionó.

Por otra parte, Heriberto Grijalva aseguró que una constancia de mayoría no garantiza la victoria a alguien que no obtuvo votos en las urnas: “Una constancia de mayoría no le da el triunfo a alguien que no lo tuvo en las urnas. Entonces vamos a seguirle ante el tribunal y que el tribunal decida” , puntualizó.