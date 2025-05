La cantante enfrenta una cirugía de columna urgente y solicita apoyo a su aseguradora tras más de 30 años de relación.

Federica Quijano, vocalista del grupo Kabah, fue hospitalizada y solicitó apoyo para poder realizarse una operación de columna urgente.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la cantante, de 53 años, explicó su situación y pidió la intervención de su aseguradora, Monterrey New York Life, con la que ha mantenido una relación de más de 30 años.

"Como pueden ver, estoy internada, estoy en el hospital. Este es un mensaje pidiéndole y solicitando ayuda a mi seguro Monterrey New York Life, del cual llevo más de 30 años con ellos, pagando mes con mes a tiempo tanto el seguro de mis hijos como el mío" , dijo.

Quijano relató que había viajado a la Ciudad de México con la esperanza de que su cirugía de columna pudiera llevarse a cabo de inmediato, pero se encontró con la necesidad de una segunda valoración por parte de uno de los médicos de la aseguradora, lo que retrasó el proceso y le generó aún más incertidumbre.

"No puedo caminar. Me piden que programe la cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo Lo que necesito es de su ayuda, que me escuchen, que me digan cómo hacer, no quiero saltarme ningún proceso, no quiero saltarme ningún procedimiento, quiero seguir lo que ustedes me piden, nada más ayúdenme, por favor" , expresó.

La cantante también compartió su temor ante la operación, una intervención que considera compleja y que pone en pausa su carrera profesional.

"Es una operación de columna, de la cual tengo mucho miedo. No es algo que quiero hacer, no es algo que tengo tiempo tampoco. Tengo que estar trabajando, por lo mismo les pido que me ayuden y que digan con quién me puedo comunicar para resolver esto de la mejor manera" , añadió.

Federica Quijano también destacó que en momentos como este, lo que más se necesita es un poco de humanidad.

"A veces en estas situaciones lo que necesitamos es un poco de humanidad, entiendo que hay procesos y no se trata de romperlos, es solo entender que no todos somos especialistas en seguros, simplemente confiamos en las personas" , escribió en su publicación.

El mensaje de Federica generó una gran respuesta de apoyo por parte de sus seguidores, quienes expresaron su solidaridad y deseos de pronta recuperación.