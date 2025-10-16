La mañana de este jueves, los restos del artista fueron trasladados vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, para continuar posteriormente hacia Mar del Plata.

El cantante y modelo Fede Dorcaz emprendió su último viaje hacia Mar del Plata, Argentina, su ciudad natal, donde será sepultado tras su trágico fallecimiento el pasado 9 de octubre en la Ciudad de México.

La mañana de este jueves, los restos del artista fueron trasladados vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, para continuar posteriormente hacia Mar del Plata.

Te puede interesar Asesinan al cantante argentino Fede Dorcaz en la Ciudad de México

Walter Dorcazberro y María Eugenia Trungelliti, padres de Fede, viajaron junto a los restos para reunirse con el resto de la familia y acompañarlo en su última despedida.

A través de un comunicado, expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido durante todo el proceso de repatriación, destacando el cariño que México mostró hacia Fede, quien consideraba al país como su segunda casa.

"Queremos agradecer de todo corazón a México por el amor, la solidaridad y el respeto que le mostraron a nuestro hijo. Fede amaba profundamente ese país y se sentía parte de él. Ahora solo pedimos justicia. Justicia por su vida, por su esfuerzo, por sus sueños truncados. Que su luz y su ejemplo no se apaguen jamás" , expresaron sus padres.

El sepelio se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en un panteón local, en una ceremonia íntima rodeada del cariño de sus seres más cercanos.

Fede Dorcaz perdió la vida la noche del jueves 9 de octubre, víctima de la delincuencia, tras salir de las instalaciones de Televisa San Ángel, donde ensayaba para su debut en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy.