El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, quien se preparaba para participar en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, fue asesinado a balazos la noche del jueves en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), Dorcaz —cuyo nombre real era Federico Dorcazberro— fue víctima de un ataque directo mientras conducía su vehículo sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza.

El programa de espectáculos ¡Siéntese quien pueda! confirmó la noticia en sus redes sociales, expresando su pesar por la pérdida del artista:

“Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre”, se publicó en Instagram.

En el matutino Hoy, los conductores Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl Araiza y Arath de la Torre confirmaron el fallecimiento entre lágrimas, recordando al cantante como un joven lleno de energía y entusiasmo.

“Murió Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, anunció Andrea Legarreta en el foro.

Algunos de los participantes del reality, como Kunno, compartieron que Dorcaz había asistido recientemente a los ensayos del programa y que se mostraba entusiasmado por su debut en televisión.

“Estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía, desde el primer día convivía con todos nosotros”, expresó el influencer.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el homicidio. La Fiscalía capitalina ya inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Fede Dorcaz, originario de Argentina, era cantante, compositor y modelo, y mantenía una relación con la también cantante Mariana Ávila, con quien planeaba compartir escenario en la competencia de baile.