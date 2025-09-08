Raymond Cruz, reconocido por interpretar a Tuco Salamanca, se encuentra bajo investigación tras un altercado en su hogar.

El actor Raymond Cruz, conocido por interpretar a Tuco Salamanca en la serie Breaking Bad, fue arrestado este lunes en Los Ángeles bajo sospecha de un delito menor de agresión.

De acuerdo con información difundida por el portal TMZ, el incidente ocurrió cuando Cruz se encontraba lavando su automóvil en el exterior de su domicilio. En ese momento, una joven —identificada como su hija— se paró frente al vehículo. El actor le pidió que se apartara, pero al no obtener respuesta la roció con agua de una manguera.

Raymond Cruz, aka Tuco from Breaking Bad, just got hit with a real-life plot twist—arrested for allegedly spraying a neighbor’s kid with a hose during a heated moment in L.A. No charges yet, but the chaos wasn’t just on screen this time. Wild. #BreakingNews #EntertainmentNews pic.twitter.com/k9TRkVoQcT — Jill Winter (@JillWinterMusic) September 8, 2025

Aunque testigos señalaron que pudo tratarse de un accidente, la joven interpretó la acción como intencional, lo que derivó en una llamada anónima a los servicios de emergencia. Oficiales acudieron al lugar y trasladaron al intérprete a la estación de policía para su registro.

Al tratarse de un delito menor, el caso quedó en manos de la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles. Según la legislación local, este tipo de situaciones suelen resolverse con una advertencia o con la opción de asistir a cursos de control de la ira, en lugar de enfrentar cargos más severos.

Hasta el momento no se han presentado acusaciones formales en contra del actor, cuyo representante declinó hacer comentarios sobre lo sucedido.

Raymond Cruz, de ascendencia mexicana, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en cine y televisión, y su papel como Tuco Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul es uno de los más recordados por la audiencia.