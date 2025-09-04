El mundo de la moda lamenta la muerte del diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años.

Giorgio Armani, el emblemático diseñador italiano que transformó la moda con un estilo refinado y minimalista, falleció este jueves a los 91 años, rodeado de sus seres queridos, informó su casa de moda.

Armani fue reconocido por popularizar las siluetas suaves y relajadas que redefinieron el concepto del “power suit” e impulsaron a Milán como epicentro del diseño mundial.

Estuvo activamente involucrado en su marca hasta sus últimos días, con planes de celebrar los 50 años de su firma durante la Semana de la Moda milanesa.

Sus creaciones marcaron tendencia en Hollywood, convirtiéndolo en el preferido de celebridades como Julia Roberts, Lady Gaga y Cate Blanchett, quienes elogiaron su artesanía y visión estética.



