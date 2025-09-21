Luis Rodríguez 'Guana' quedó fuera del reality tras recibir la menor cantidad de votos del público este domingo 21 de septiembre.

La Casa de los Famosos México 3 vivió este domingo 21 de septiembre de 2025 una de sus galas más emotivas. Tras 57 días de convivencia, Luis Rodríguez 'Guana' se convirtió en el octavo eliminado del reality show, luego de recibir la menor cantidad de votos del público.

La noche inició con el tradicional posicionamiento, donde los participantes restantes —Dalilah Polanco, Aldo de Nigris, Shiky y Guana— escucharon las razones de sus compañeros para ser eliminados.

Además, la conducción de Galilea Montijo agregó emoción mostrando un video con mensajes de apoyo de los familiares de los nominados, provocando lágrimas entre Dalilah, Shiky y Guana.

En la dinámica final, Abelito obtuvo la salvación tras un reto en el elevador y decidió salvar a Aldo, dejando en riesgo a Guana, Shiky y Dalilah. Finalmente, el público decidió que Guana debía abandonar la competencia, marcando un cambio en la estructura de los equipos y dejando solo a dos participantes del extinto Cuarto Día.

Con la salida de Guana, la competencia entra en su fase final y solo quedan siete participantes en lucha por el premio de cuatro millones de pesos, acercándose la gran final de la temporada.

Eliminados de LCDLFM3:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

Ninel Conde

Priscila Valverde

Mariana Botas

Facundo

Elaine Haro

Luis Rodríguez 'Guana'

¿Quienes siguen en LCDLFM3?

Shiky Clement

Aarón Mercury

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Abelito