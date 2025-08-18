Ninel Conde fue eliminada este domingo 17 de agosto en la tercera gala de La Casa de los Famosos México 2025, dejando a 12 participantes activos.

La actriz Ninel Conde se convirtió este domingo 17 de agosto en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, tras recibir el menor respaldo del público en la tercera gala de eliminación de la temporada.

La placa de nominados de esta semana incluía a Facundo, Ninel Conde, Mar Contreras, Alexis Ayala y Guana, participantes que parecían improbables como candidatos a salir del reality. Sin embargo, los conflictos internos y las interacciones con sus compañeros influyeron en la decisión del público.

Durante la dinámica del posicionamiento, cinco de los habitantes se alinearon frente a Alexis Ayala, recordando su conflicto con Ninel Conde que derivó en acusaciones de violencia verbal. A pesar de esto, la votación final definió que Ninel debía abandonar la casa, sorprendiendo a los demás concursantes.

Con su salida, la competencia se mantiene con 12 participantes activos:

Facundo

Shiky Clement

Aarón Mercury

Dalilah Polanco

Elaine Haro

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Priscila Valverde

Alexis Ayala

El Guana

Abelito

Mariana Botas

La gala también dejó indicios de posibles reestructuraciones de alianzas dentro de la casa, especialmente entre Facundo y sus compañeros Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito, quienes terminaron la noche con tensiones visibles.

Con Ninel fuera del juego, la carrera por los cuatro millones de pesos y los contratos con marcas continúa más intensa que nunca, mientras el público seguirá definiendo quién será el próximo eliminado y, eventualmente, el ganador de la temporada.