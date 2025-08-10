La convivencia se tensó con fuertes posicionamientos; al final, Adrián Di Monte fue el segundo participante en salir de LCDLF México 2025.

Después de una semana llena de tensiones y confrontaciones, La Casa de los Famosos México 2025 vivió su segunda gala de eliminación este domingo 10 de agosto, donde Adrián Di Monte se convirtió en el segundo participante en abandonar la competencia.

La dinámica inició con el posicionamiento, una ronda en la que los nominados —Mar Contreras, Alexis Ayala, Adrián Di Monte y Priscila Valverde— recibieron frente a frente las razones por las cuales sus compañeros querían que se fueran.

Durante el intercambio surgieron fuertes críticas, especialmente contra Alexis Ayala y Priscila Valverde, mientras Adrián intentaba convencer al público de que lo apoyaran para continuar.

Finalmente, en la fase del carrusel, que enfrenta a los dos nominados con menos votos, Adrián Di Monte y Priscila Valverde se mantuvieron en riesgo hasta que la rueda se detuvo y se confirmó la eliminación de Adrián.

Tras su salida, Di Monte agradeció el apoyo y compartió que esta experiencia había sido "el proyecto más difícil" de su vida, destacando las emociones vividas dentro de la casa.

Con la eliminación de Adrián, la competencia sigue con 13 participantes, mientras el público continúa definiendo con sus votos quién será el próximo en salir y, eventualmente, el ganador de los cuatro millones de pesos.

Quiénes siguen en LCDLF 3 tras segunda eliminación

Facundo

Ninel Conde

Shiky Clement

Aarón Mercury

Dalilah Polanco

Elaine Haro

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Priscila Valverde

Alexis Ayala

El Guana

Abelito

Mariana Botas