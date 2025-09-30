La Asociación Nacional de Intérpretes informó sobre el deceso del actor, sin precisar la causa de la muerte.

El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor Carlos Arau, reconocido por su trayectoria en cine, teatro y televisión.

La noticia fue dada a conocer este lunes por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), a través de un comunicado en redes sociales.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI" , expresó el organismo en su mensaje, acompañado de una imagen en blanco y negro del histrión.

Carlos Arau murió a los 54 años de edad, sin que hasta el momento se haya precisado la causa de su fallecimiento. Familiares y amigos se sumaron a las muestras de duelo con emotivos mensajes en redes sociales, recordando su vida y aportaciones al medio artístico.

Q.E.P.D. nuestro compañero actor Carlos Arau. Mis condolencias para su familia. — Eduardo España (@laloespana) September 30, 2025

El actor, director, guionista y productor inició su carrera en la década de los noventa en la pantalla grande, participando en películas como 'Extraños caminos', 'Mujeres insumisas', 'Julio y su ángel' y la producción internacional 'Perdita Durango', donde compartió créditos con Javier Bardem.

En televisión, consolidó su presencia con papeles en producciones emblemáticas de Televisa como 'Vecinos', 'La familia P. Luche', 'La rosa de Guadalupe', 'Hospital el paisa', 'La Madrastra' y 'Eternamente amándonos', con lo que se ganó el reconocimiento y cariño del público.

Carlos Arau pertenecía a una familia vinculada estrechamente al espectáculo, siendo pariente del músico Sergio Arau. Su legado artístico se extiende por más de 35 años de trabajo en escenarios, cámaras y sets de grabación.