Crista Montes reveló detalles de sus conflictos con su hija Gala Montes en entrevista para Un Porro con Adrián Marcelo; el conductor pidió parar ataques a ambas partes.

La entrevista entre Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, y el youtuber Adrián Marcelo se estrenó la tarde del domingo, generando gran expectativa debido a la polémica que ha rodeado la relación entre ambas figuras.

Marcelo inició la conversación ofreciendo disculpas a Crista por los insultos que le dirigió durante su participación en La Casa de los Famosos México. Sin embargo, el tema central de la charla giró en torno al distanciamiento entre la madre y la actriz, sobre el cual Crista reveló nuevos detalles.

La ruptura entre madre e hija

Durante la entrevista, Crista Montes aseguró que su separación de Gala comenzó antes de la publicación de una entrevista en TVNotas, en la que acusó a su hija de haberla despedido como mánager, echarla de su casa y quitarle el dinero que le correspondía por su trabajo. En respuesta, Gala la señaló de intentar robarla y violentarla.

Crista explicó que la revista la buscó después de notar que ambas ya estaban distanciadas y que ella simplemente respondió con la verdad.

"Yo no sé mentir. Me preguntaron por qué no estaba con mis hijas y respondí. No dije nada del otro mundo, pero cuando se publicó, Gala se enojó y reaccionó".

Acusaciones de violencia

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Crista Montes narró la supuesta agresión que sufrió a manos de Gala y su otra hija, Crista 'Beba' Montes.

Según su testimonio, la discusión comenzó cuando Gala llegó a casa y le pidió comida. Ante la respuesta de su madre de que comiera cereal, la actriz reaccionó violentamente.

"Me aventó el plato y le di una cachetada, pero me la contestó con varios golpes. Luego llegó su hermana, me sujetó y entre las dos me pegaron" , aseguró.

Crista afirmó que la última vez que vio a su hija fue en octubre de 2023, cuando le exigió que se fuera de la casa.

"Me sacó y me quedé solo con 50 mil pesos. Desde entonces no he recibido nada de ella" , señaló.

"No hay vuelta atrás"

La madre de la actriz aseguró que no guarda rencor, pero descartó una reconciliación.

"La decepción ha sido el golpe más duro de mi vida. No hay vuelta atrás, ni siquiera si me pidiera perdón" , dijo.

También criticó la percepción del público y los medios sobre su situación: "La gente te juzga sin saber, qué poca madre" , agregó.

Adrián Marcelo pide cesar los ataques en redes

Otro de los temas abordados fue el conflicto entre Marcelo y Gala Montes, que ha llevado a agresiones constantes entre sus seguidores.

El conductor señaló que su intención al entrevistar a Crista era generar una tregua y detener los discursos de odio.

"No quiero hacer de mi carrera una pelea con una chica que tiene un potencial tremendo" , expresó.

También pidió a los seguidores de ambos dejar los ataques y afirmó que estaría dispuesto a disculparse con Gala.

"Nos debemos una disculpa" , reconoció.

Mensaje para Gala Montes

Finalmente, Marcelo y Crista Montes enviaron un mensaje a la actriz, pidiéndole que reflexione sobre su situación y las decisiones que ha tomado.

"No creo que Gala tenga que llevar su carrera por un OnlyFans, tiene potencial para más" , opinó Marcelo.

Por su parte, Crista afirmó que sigue pendiente de su hija a pesar de su distanciamiento.

"Cada vez que me lanza una pedrada, me duele mucho. Pedí a Dios que esto traiga algo bueno y que sea un ejemplo de que, si nosotros nos sentamos a hablar, otros también pueden hacerlo" , concluyó.

