En exclusiva para e Media, la artista se mostró muy agradecida por el apoyo que ha recibido de sus seguidores.

Gala Montes se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera musical, pues, además de encontrarse de estreno con su nuevo sencillo 'Antes que feliz', se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 22 de febrero.

En exclusiva para e Media, la artista, quien ha sido un rostro familiar en la televisión mexicana desde su niñez, se mostró muy agradecida por el apoyo que ha recibido de sus seguidores. "Estoy súper feliz, muy agradecida con toda la gente que compró los boletos" , dijo, al referirse al sold out de su próximo concierto. Gala destacó que alcanzar este tipo de logros en su carrera no ha sido fácil, pues ha sido el resultado de años de trabajo constante, sacrificios y aprendizaje. "Es un regalo muy grande recibir este tipo de apoyo" , expresó.

El evento en el Lunario se perfila como un hito en su carrera. A pesar de las dificultades y los sacrificios personales, Gala está invirtiendo grandes esfuerzos en ofrecer un show de alta calidad para sus fans. "Estoy en números rojos, invirtiendo muchísimo en este proyecto, en mí misma, porque creo en él" , comentó, añadiendo que espera que este concierto sea un parteaguas para futuras oportunidades.

En cuanto a su nuevo sencillo 'Antes que feliz', Gala explicó que fue compuesto por Jenny and the Mexicats, su banda favorita, y fue elegido debido a la conexión emocional que tiene con el tema. "Es una canción bastante fuerte que habla de un amor tóxico, peligroso, de una persona que no quiere lo mejor para la otra" , señaló la cantante.

La canción aborda una realidad que muchos han vivido, pero que pocos se atreven a expresar de manera tan cruda. Gala subrayó que, como mujeres en la industria musical, tienen mucho que compartir y esa fue una de las razones que la motivó a trabajar con Jenny en este proyecto.

La pasión en la música para seguir adelante

Gala habló de la importancia de seguir adelante a pesar de los errores y los comentarios negativos. Reconoció que tanto los aciertos como los errores son parte del proceso de aprendizaje y crecimiento personal.

"La forma de imponerme ante comentarios negativos es simplemente seguir adelante. Sé que mucha gente me sigue, y quiero dar el ejemplo de seguir tus sueños" , comentó.

La cantante enfatizó que, además de su propia carrera, su mayor motivación es ser un modelo a seguir para su sobrina de nueve años. "Quiero ser mejor persona para ella, y cuando escuche mis canciones, quiero que diga: 'Mi tía hizo algo diferente. Se arriesgó, peleó por las mujeres, alzó la voz a través de la música'" , expresó.