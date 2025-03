La polémica entre Adrián Marcelo, El Cojo Feliz y El Tío Rober se intensificó luego de que el conductor de “Hermanos de Leche” lanzara críticas contra otros podcasts, provocando respuestas contundentes de los comediantes.

El conflicto entre Adrián Marcelo y los comediantes El Cojo Feliz y El Tío Rober ha escalado en redes sociales, luego de que el exparticipante de La Casa de los Famosos criticara duramente a otros podcasts en su programa Hermanos de Leche.

Marcelo aseguró que su éxito y el de La Cotorrisa había generado una oleada de imitadores con espacios de poca calidad.

“La Cotorrisa le hicimos mucho daño a la gente que se juntó pensando que iba a emular lo de nosotros. No se respetan, no se admiran, no hay jerarquía. Ustedes están de la v#¢%”, comentó.

Aunque no mencionó nombres en ese momento, la respuesta de El Cojo Feliz y El Tío Rober, creadores de Pur de Patos, confirmó que se sintieron aludidos.

El Tío Rober responde con dureza

El Tío Rober no tardó en reaccionar con un mensaje en redes sociales, en el que cuestionó la actitud de Marcelo:

“Esto nos agarró de sorpresa, Adrián, porque siempre te hemos considerado un compañero y a La Mole un amigo. Ahora nos queda claro que ya no sabes a quién insultar para vender boletos. Esa es tu táctica, ruin ”*

El comediante también aseguró que Marcelo no pertenece al gremio del stand-up ni al televisivo, y que su éxito solo se basa en presumir cuánto gana.

El Cojo Feliz se burla de Marcelo

Por su parte, El Cojo Feliz decidió responder de manera irónica durante su presentación en el Teatro Metropolitan, haciendo referencia a la cancelación de eventos.

“Pensé que no las iban a usar y me las dieron baratas”, comentó mientras mostraba camisetas con el logo del evento cancelado.

La pelea continuó en redes sociales, donde Marcelo aseguró que él es su propio gremio y criticó a quienes lo atacaban. El Cojo Feliz no dejó pasar la oportunidad para responderle de forma sarcástica, avivando aún más la controversia.

Un conflicto que sigue escalando

La disputa entre Adrián Marcelo y los comediantes de Pur de Patos ha dividido a los seguidores del stand-up en México. Mientras algunos defienden a Marcelo, otros consideran que sus comentarios fueron innecesarios y solo buscaban generar controversia.

Por ahora, la polémica sigue encendida en redes sociales, y queda por ver si alguno de los involucrados buscará resolver el conflicto o si continuarán los ataques públicos.