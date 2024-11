Gala Montes acusa a Crista Montes de volver a robarle dinero

La exparticipante de La Casa de los Famosos México señaló que su madre volvió a robarle dinero tras salir del programa

Lejos de lo que mostraron las cámaras durante la final de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", la relación entre Gala Montes y su mamá Crista Montes sigue fracturada.

Semanas antes de que la actriz entrara al programa de Televisa, su madre concedió una entrevista a Tv Notas donde la acusó de despedirla como su mánager y abandonarla a su suerte al grado de gastar todos sus ahorros para comer.

Ahora, en entrevista para Yordi Rosado, Gala decidió dar su réplica completa sobre cómo fue víctima de extorsión y manipulación emocional por parte de su madre, algo que no había revelado anteriormente porque quiso mantenerlo en privado.

" Mi mamá lanza la nota a una revista y ahí fue de ‘amiga date cuenta’. Fue muy duro porque llevaba un año permitiendo muchos abusos y cosas con las que no estaba de acuerdo, pero era de: ‘me tengo que aguantar con tal de que no sea público ”, contó la también cantante.

Dijo que durante su participación en "La Casa de los Famosos", respondió genuinamente con amor a las muestras de afecto de su mamá al no querer que el problema escalara todavía más.

" Creí en ella, pero no había visto el circo que había armado. La abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante. La gente no entiende de por qué hablo cosas buenas de mi mamá, la quiero, pero eso de vivir con una persona como ella es distinto ”.

Asegura que Crista Montes volvió a robarle dinero

Las cosas llegaron a un punto crítico para Gala cuando, a los pocos días de salir de "La Casa de los Famosos", descubrió que Crista le robó una gran cantidad de dinero. Esto terminó por fracturar de forma definitiva su relación madre - hija.

" No la he vuelto a ver y no le vuelto a escribir y no pienso escribirle. No tiene mi número porque me lo tumbó, sabiendo que tengo ese número de toda la vida y me lo tumbó antes de entrar a la casa y me robó antes de entrar a la casa, a los tres días me robó dinero ", finalizó.

Hasta el momento, Crista no respondió a las declaraciones de la actriz, ni tampoco se sabe cómo la denuncia que interpuso contra Adrián Marcelo por las agresiones hacia Gala.