El evento reunió a músicos, productores y creativos en una jornada de talleres y ponencias que fortalecen la industria musical sonorense.

Hermosillo se convirtió en punto de convergencia para la creatividad y el profesionalismo con la realización de Somos Punto Norte, evento que marcó una nueva etapa para el talento musical sonorense.

La primera edición reunió a músicos, productores, managers y creativos en una jornada intensa de ponencias, talleres y actividades de networking, orientadas a fortalecer las carreras de los participantes y proyectar su talento más allá de las fronteras del estado.

Entre los expositores destacaron Omar Robles, Caro Valenzuela, Dámaris Bójor, Ramfer López y The Black Corp, además de Valeria Murillo y Rebeca Delgado, reconocidas figuras de la industria musical mexicana que compartieron su visión sobre el crecimiento del talento emergente y el papel de Sonora en la escena nacional.

Te puede interesar Somos Punto Norte impulsa la profesionalización de la música en Sonora

Sonora, tierra fértil para la nueva música mexicana

Durante su participación, Valeria Murillo, de Habibi Management —agencia que representa a Grupo Frontera, Karol G, Sebastián Yatra y Eladio Carrión—, reflexionó sobre la evolución del regional mexicano:

“La música pasó de ser regional mexicano a llamarse música mexicana, porque dejó de pertenecer solo a una región del país… ahora la escuchamos en muchísimos otros lugares” .

Murillo destacó el orgullo con el que artistas como Carin León, Natanael Cano y Gabito Ballesteros han puesto el nombre de Sonora en alto.

“Me da mucho gusto que ellos hayan traído visibilidad al estado y que se sientan orgullosos de ser de aquí, de seguir viviendo aquí, y de atraer también a otros artistas a Sonora” , comentó.

Por su parte, Rebeca Delgado, directora de Larre & Co., enfatizó la importancia de que los artistas comprendan el lado empresarial de su carrera:

“El artista tiene un lado muy bohemio, pero también necesita entender cómo monetizar su trabajo y hacerlo sostenible” .

Delgado resaltó que Sonora se perfila como una punta de lanza del talento emergente:

“Ya vemos a figuras como Carin León, Kakalo o Gabito Ballesteros que son referentes nacionales. Está muy bien que los profesionales regresen a su ciudad y compartan lo aprendido; quienes van y vienen, y traen nuevas experiencias, son los que más aportan” .

Kakalo: “En Sonora ya están llegando las oportunidades”

El artista Kakalo celebró los avances en la industria musical local y la relevancia de espacios como Somos Punto Norte:

“Hay mucho talento emergente que aún no está en el radar de managers o disqueras, y estos eventos sirven para que sepan cuáles son sus herramientas y cómo usarlas para llegar más lejos” .

Aseguró que Hermosillo y Sonora viven un momento positivo en el ámbito musical:

“No diría que haya un reto en específico aquí. Están pasando muchas cosas muy buenas. Con los conocimientos básicos de composición y grabación, se pueden lograr grandes cosas desde cualquier lugar, y Hermosillo no es la excepción” .

Kakalo compartió además que el 13 de noviembre asistirá a la gala de los Latin Grammy, donde está nominado con su tema Tierra Trágame. Adelantó que trabaja en un nuevo disco de canciones inéditas que planea lanzar a mediados de 2026, marcando un nuevo capítulo en su carrera como cantautor.