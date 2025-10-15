Somos Punto Norte impulsa el talento musical desde Hermosillo
El evento reunió a músicos, productores y creativos en una jornada de talleres y ponencias que fortalecen la industria musical sonorense.
Hermosillo se convirtió en punto de convergencia para la creatividad y el profesionalismo con la realización de Somos Punto Norte, evento que marcó una nueva etapa para el talento musical sonorense.
La primera edición reunió a músicos, productores, managers y creativos en una jornada intensa de ponencias, talleres y actividades de networking, orientadas a fortalecer las carreras de los participantes y proyectar su talento más allá de las fronteras del estado.
Entre los expositores destacaron Omar Robles, Caro Valenzuela, Dámaris Bójor, Ramfer López y The Black Corp, además de Valeria Murillo y Rebeca Delgado, reconocidas figuras de la industria musical mexicana que compartieron su visión sobre el crecimiento del talento emergente y el papel de Sonora en la escena nacional.
Sonora, tierra fértil para la nueva música mexicana
Durante su participación, Valeria Murillo, de Habibi Management —agencia que representa a Grupo Frontera, Karol G, Sebastián Yatra y Eladio Carrión—, reflexionó sobre la evolución del regional mexicano:
“La música pasó de ser regional mexicano a llamarse música mexicana, porque dejó de pertenecer solo a una región del país… ahora la escuchamos en muchísimos otros lugares”.
Murillo destacó el orgullo con el que artistas como Carin León, Natanael Cano y Gabito Ballesteros han puesto el nombre de Sonora en alto.
“Me da mucho gusto que ellos hayan traído visibilidad al estado y que se sientan orgullosos de ser de aquí, de seguir viviendo aquí, y de atraer también a otros artistas a Sonora”, comentó.
Por su parte, Rebeca Delgado, directora de Larre & Co., enfatizó la importancia de que los artistas comprendan el lado empresarial de su carrera:
“El artista tiene un lado muy bohemio, pero también necesita entender cómo monetizar su trabajo y hacerlo sostenible”.
Delgado resaltó que Sonora se perfila como una punta de lanza del talento emergente:
“Ya vemos a figuras como Carin León, Kakalo o Gabito Ballesteros que son referentes nacionales. Está muy bien que los profesionales regresen a su ciudad y compartan lo aprendido; quienes van y vienen, y traen nuevas experiencias, son los que más aportan”.
Kakalo: “En Sonora ya están llegando las oportunidades”
El artista Kakalo celebró los avances en la industria musical local y la relevancia de espacios como Somos Punto Norte:
“Hay mucho talento emergente que aún no está en el radar de managers o disqueras, y estos eventos sirven para que sepan cuáles son sus herramientas y cómo usarlas para llegar más lejos”.
Aseguró que Hermosillo y Sonora viven un momento positivo en el ámbito musical:
“No diría que haya un reto en específico aquí. Están pasando muchas cosas muy buenas. Con los conocimientos básicos de composición y grabación, se pueden lograr grandes cosas desde cualquier lugar, y Hermosillo no es la excepción”.
Kakalo compartió además que el 13 de noviembre asistirá a la gala de los Latin Grammy, donde está nominado con su tema Tierra Trágame. Adelantó que trabaja en un nuevo disco de canciones inéditas que planea lanzar a mediados de 2026, marcando un nuevo capítulo en su carrera como cantautor.