El cantautor sonorense participó en la Noche de la Universidad 2025 con una emotiva serenata y dedicó el reconocimiento a su padre, Fortino Corral.

El cantautor sonorense Kakalo regresó a su alma máter para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la 'Noche de la Universidad' 2025, celebrada con motivo del 83 aniversario de la Universidad de Sonora. Además de ofrecer una presentación llena de sensibilidad y nostalgia, fue reconocido como egresado destacado, un homenaje a su trayectoria artística y al orgullo que representa para la comunidad universitaria.

El galardón fue entregado por la rectora Dena María Jesús Camarena, quien subrayó que su talento y sensibilidad lo han llevado a escenarios internacionales, dejando en alto el nombre de la institución. Afirmó que Kakalo “pone muy en alto el orgullo de ser universitario, de ser un búho” , y señaló que su historia es un ejemplo para miles de jóvenes que ven en él la posibilidad real de alcanzar grandes logros cuando se sueña en grande.

Previo a su actuación, Kakalo compartió con el público que volver a su universidad le hacía reflexionar sobre el valor de su esfuerzo: “todo valió la pena” , dijo al recordar los días de estudio, los momentos junto a sus compañeros y el acompañamiento de sus maestros. “Esta pequeña serenata se la quiero dedicar a todos los maestros que hicieron posible que todas las bendiciones que me han pasado últimamente se hayan hecho realidad” , expresó con visible emoción.

Durante la ceremonia, también dedicó el reconocimiento a su padre, Fortino Corral, a quien agradeció por su influencia en su vida y carrera.

Kakalo interpretó temas como ' Saturno' , ' Cuídamela Bien' y ' Tierra Trágame' , canción que lo llevó a ganar la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025, marcando un hito en su proyección internacional.

Además del cantautor, la serenata contó con la participación de Encantos de mi Tierra, Estudiantina del 68, Conjunto MK, Abner Muñoz y universitarios, quienes compartieron escenario para celebrar el legado y espíritu universitario en una noche inolvidable.