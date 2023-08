Paquita la del Barrio pide que 'perdonen' a Yahritza y su Esencia

La intérprete de 'Rata de dos patas' salió en defensa de los jóvenes artistas y pidió al público no ser tan implacables por un error cometido.

Hace unas semanas, los hermanos Yahritza y su Esencia se vieron inmersos en una polémica que los llevó a la enemistad del público mexicano después de que un video se viralizara, en el cual expresaban su preferencia por la comida de Estados Unidos sobre la mexicana.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y resultaron en un intento de cancelación por parte del público, afectando su recién iniciada carrera en la escena regional.

Ante esta situación, Paquita la del Barrio, una de las cantantes más reconocidas del género regional en la actualidad, salió en defensa de los jóvenes artistas y les brindó su apoyo. En una declaración, la intérprete de 'Rata de dos patas' comentó: "Todos tenemos problemas, todos la regamos. Lo que pasa es que quisieron hacer el escándalo, yo creo, ¿no? Pero esos niños, ustedes adelante, nada más no lo vuelvan a hacer" .

Paquita pidió al público no ser tan implacables con los jóvenes por un error cometido y solicitó que se les otorgue el perdón. "Se les pasaron las palabras y nosotros, el público, tenemos que perdonarlos. Yo espero que el público me apoye, están haciendo su luchita" , mencionó.

Aunque la cantante expresó su respaldo a Yahritza y su Esencia, también aclaró que en este momento no consideraría trabajar con ellos debido a que está enfocada en el lanzamiento de su nuevo álbum. "Yo no puedo gobernar eso, ahorita estoy batallando para sacar mi nuevo disco, entonces yo creo que ahorita no" , agregó.

Otros famosos lo defienden

Varios otros artistas también se sumaron a la defensa de los jóvenes. Toñita, conocida cantante, compartió la opinión de Paquita y consideró que la cancelación no era adecuada, ya que los jóvenes simplemente cometieron un error por desconocimiento. Pee Wee, por su parte, recordó que él también vivió situaciones similares y alentó a los fans a no castigar a los artistas por ser honestos.

"Creo que los están atacando de más, fueron sinceros, pero no supieron responder correctamente. Pero no pasa nada, son talentosos" , comentó Pee Wee en referencia a la situación.

En un contexto donde las redes sociales pueden amplificar errores y controversias, la solidaridad de figuras reconocidas con artistas en crecimiento es un recordatorio de la importancia de la comprensión y el perdón en la industria del entretenimiento.