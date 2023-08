Critican a Yahritza y su Esencia por comentarios sobre la comida mexicana

Los cantantes indicaron que "no les gustaba mucho" la comida de México y preferían la de Washington, comentarios que desataron críticas y 'memes' en redes sociales.

No sólo críticas, Yharitza y su Esencia desataron los 'memes' en redes sociales a raíz de los comentarios que hicieron respecto a la comida mexicana. Se pueden meter con todo, pero en definitiva la gastronomía es un tema sensible para los mexicanos.

De ahí que las redes sociales se llenaran de memes y reacciones de usuarios que literalmente 'no soportaron' los comentarios de los integrantes de la agrupación. Pese a que las declaraciones no son actuales.

después de ver la entrevista de yahritza y su esencia pic.twitter.com/qtw2Ml2wdp — rg (@rgg1994) August 2, 2023

Fue a inicios de 2023 cuando los cantantes indicaron que "no les gustaba mucho" la comida de México y preferían la de Washington (donde habitan), dado que consideraron que "le dan una sazón que sí pica y si sabe buena".

Jairo Martínez, integrante de la agrupación que mezcla el inglés y español durante las entrevistas, detalló que él sólo come pollo, específicamente alitas, aunque sin picante.

Yahritza y su Esencia critican fuertemente a México, diciendo que la comida no es buena y que en Washington de donde son originarios es mejor, el enojo por parte de usuarios de redes sociales no se ha hecho esperar.#Yahritza #Comida #FueraDeMexico pic.twitter.com/z6VzRPZIs7 — Hablemos de trends (@Hablemosdetrend) August 2, 2023

Entre las reacciones que molestaron a los usuarios se refleja que la banda intente vender música de regional mexicano, pero no guste de la cultura del país. Por lo que algunos usuarios de Internet no dudaron en recordar al italiano Tiziano Ferro, a quien se le cerraron las puertas en México a raíz de las declaraciones que dio en donde calificó a las mujeres del país de feas y con bigote.

Pero la polémica no terminó allí, Yahritza optó por hacer un live en redes sociales donde lejos de ofrecer una disculpa a la gastronomía mexicana llamó a los espectadores a creer lo que quisieran.

Yahritza y su Esencia desatan memes sobre Tiziano Ferro.





¿Quiénes son Yahritza y su Esencia?

La banda está formada por tres hermanos: Yahritza, Armando y Jairo Martínez, originarios de Yakima, Washington, en Estados Unidos. Sus padres son originarios del estado de Michoacán.

Su género principal es el regional mexicano, aunque también interpretan corridos tumbados. Su éxito 'Soy el único', apareció en la Lista de Billboard Global 200 en abril de 2022.

De acuerdo con el perfil de la agrupación en Spotify, donde tienen más de 15 mil 200 oyentes mensuales, crecieron en la zona de Yakima Valley, una región agricultora con pequeñas ciudades.

Su padre y sus tíos tocaban en una banda, con el hermano mayor de Yahritza, Armando, también conocido como "Mando".