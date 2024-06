Héctor Sandarti será el conductor de 'Cash: El Peso del Dinero'

El programa de concursos, que estrenará el próximo 9 de junio en Las Estrellas, también traerá de vuelta a dos grandes personajes de la televisión: Albertano (Ariel Miramontes) y Doña Lucha (Mara Escalante).

Los programas de concursos familiares vuelven a Televisa con 'Cash: El Peso del Dinero' que traerá de regreso a la televisión a Héctor Sandarti tras cuatro años fuera de la televisión mexicana.

El programa de concursos, que estrenará el próximo 9 de junio en Las Estrellas, también traerá de vuelta a dos grandes personajes de la televisión: Albertano (Ariel Miramontes) y Doña Lucha (Mara Escalante).

"Es un programa de concursos donde veremos a dos equipos de puras celebridades compitiendo en representación de una familia o un grupo de amigos que tienen un sueño que realizar, para lo cual quieren todo ese dinero.

A parte tendremos el gran reencuentro en televisión, como lo son Doña Lucha y su hijo Albertano Santacruz, que serán los capitanes de cada equipo", dijo Héctor Sandarti en entrevista exclusiva para e Media.

"El programa pues obviamente va a tener cantantes, conductores, celebridades, influencers, deportistas de muy alto nivel (...) creo que tenemos un programa que está tan redondito y tiene tan buenos elementos a su favor que creo que vamos a poder enganchar al público desde el primer momento".

Formato de preguntas

El conductor guatemalteco explicó que el concurso sigue el formato de preguntas y respuestas de opción múltiple, y mientras los equipos contesten correctamente seguirán acumulando dinero; pero de equivocarse, las cosas podrían ponerse difíciles para los participantes.

"Si contestan correctamente, pues no pasa nada, siguen acumulando dinero, pero si llegan a equivocarse y contestan mal alguna pregunta, inevitablemente serán aplastados por una enorme y muy pesada caja fuerte llena de dinero. Por eso el programa se llama 'El peso del dinero', porque si te va mal es el mismo dinero que te podrías haber ganado el que te va a aplastar", adelantó.

Héctor dijo que la productora Rosa María Noguerón lo contactó para ser el conductor del programa y aunque no estaba convencido en un principio, sólo le bastó ver una emisión de la versión española de "Cash" para aceptar el trabajo.

"Hace como un mes y medio me habló la productora Rosa María Noguerón de Televisa, para decirme que pues que quería que yo hiciera este show y aunque ella me lo trató de explicar en palabras, no me pude visualizar. Así que después de unos días, me mandó un video de la versión española de este show y fue amor a primera vista. Creo que puedo aportarle mucho a este tipo de formato", comentó.

El también cantante y comediante invitó a todos a disfrutar de este programa que promete unir a las familias en una era de tecnología que suele distanciar a los seres queridos.

"Para mí es un gran pretexto para poder por, por lo menos durante dos horas, reunir, como hacíamos antes, con los abuelos y con nuestros papás a toda la familia frente al televisor. Dejar a un lado los celulares y las redes sociales y a los adolescentes sacarlos de sus cuartos y desconectarnos un ratito del TikTok para que puedan ver un programa donde todos pueden participar y divertirse", finalizó.