El senador Heriberto Aguilar Castillo enfatizó que la presidenta renunció voluntariamente a su facultad constitucional para nombrar ministros, otorgándole la decisión al pueblo mexicano.

El senador Heriberto Aguilar Castillo manifestó su respaldo a la reforma al Poder Judicial y el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a defender la democracia con participación libre y consciente en las urnas.

"No quieren que el pueblo decida porque extrañan los tiempos del viejo régimen, donde las cúpulas decidían todo a espaldas de la gente. Por eso atacan, calumnian y siembran miedo. Pero el pueblo ya despertó, y este 1º de junio lo va a demostrar" , expresó.

El senador por Sonora recordó que durante la campaña, el movimiento ofreció al pueblo transformar al Poder Judicial y lo están cumpliendo.

"Esta reforma no es un capricho ni una improvisación: fue un compromiso con el pueblo. Vamos a devolverle la justicia al pueblo, y lo estamos haciendo de la única forma legítima: con el voto" , indicó.

"¿Quién elegiría a los próximos ministros si no hubiéramos reformado la ley? La presidenta. Y aun así, decidió que fuera el pueblo. Eso no lo haría ningún gobierno autoritario. Esa es la diferencia entre nosotros y los de antes" , subrayó.

El también fundador de Morena fue enfático frente a quienes llaman a no votar: "No quieren elecciones porque saben que ya no tienen el respaldo del pueblo. Pero nuestra tarea es estar cerca, siempre cerca del pueblo, como lo hemos hecho desde hace años, desde antes del 2018, cuando este movimiento nació contra la corrupción, el privilegio y la antidemocracia" .