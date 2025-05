La obra de teatro tendrá dos funciones el 19 de junio en Hermosillo

Con pequeños rituales cotidianos, como cerrar una puerta varias veces, contar los pasos al caminar o acomodar los objetos con precisión milimétrica, muchos podemos descubrir que compartimos algo con los personajes de la exitosa comedia teatral Toc Toc.

La puesta en escena que se presentará en Hermosillo el próximo 19 de junio, convierte estas manías en una ventana hacia la empatía y la risa de la mano de las actuaciones de Lola Cortés, Dari Romo, Omar Medina, Armando Hernández, Raquel Garza, Gloria Aura y Héctor Trejo.

En entrevista para e Media, Dari Romo, quien interpreta a Lulú resaltó la profundidad de la obra en la que se abordan los Trastornos Obsesivos Compulsivos (TOC).

“La comedia es maravillosa porque se transmite a través de la verdad y eso es lo que causa risa. Trata de temas muy serios que son los TOC. Yo creo que todo el mundo tenemos por lo menos uno, de baja o muy grande cantidad, pero también esta parte de tratar de sensibilizar a la gente sobre este tema” , explicó Romo.

Diversos TOCS

La historia gira en torno a seis personajes, cada uno con un tipo distinto de TOC, que coinciden en la sala de espera de un famoso terapeuta. Al retrasarse la llegada del doctor, deciden improvisar una sesión de terapia grupal. Lo que comienza como un encuentro incómodo se transforma en una experiencia reveladora, tanto para los personajes como para el público.

Dari Romo, quien interpreta a Lulú, una joven con ecolalia y palilalia, compartió en entrevista lo que significa para ella este personaje. “Lulú es muy tierna, es un dulcecito. Para mí ha sido un reto actoral muy grande porque debo repetir frases constantemente sin parecer una máquina” , comentó la actriz.

Uno de los valores más importantes de Toc Toc, según Romo, es su capacidad para generar empatía. “Muchas personas con trastornos, como el síndrome de Tourette nos han agradecido por la obra. Ayuda a que se puedan ver con normalidad, entonces se sienten aceptados” , añadió.

La actriz invitó al público de Hermosillo a disfrutar de esta obra . “Más allá de la risa, el mensaje es la aceptación. La empatía hacia quienes parecen distintos. Vivimos en una sociedad que juzga lo diferente, y esta obra ayuda a derribar esos prejuicios desde el humor y la verdad. Eso es lo más valioso que se llevan los espectadores” .

Entre los trastornos representados en la obra están la coprolalia (tendencia a decir obscenidades), la aritmomanía (necesidad de contar objetos), la nosofobia (miedo irracional a enfermar), la ecolalia (repetición de palabras escuchadas) y la palilalia (repetición de frases propias). La obra no solo entretiene, sino que también visibiliza y normaliza condiciones que muchas personas viven en silencio.

EN CORTO

¿Cómo te preparaste para representar a Lulú?

Tuvimos sesiones con terapeutas especializados en TOC. Un TIC es una manía con la que puedes vivir pero un TOC realmente la gente no puede vivir con el que llega a tal grado que no pueden salir de sus casa.

¿Tienes algún TOC antes de salir al escenario?

Sí, creo que sí, no puedo salir al escenario si no tengo mis cosas arregladas en mi camerino. Nuestro maquillaje, todo tiene que estar perfectamente ordenado y como que ya está todo bien ya podemos salir al escenario si no, como que nos da algo.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con tus compañeros?

Con mi mamá ya había trabajado antes, es muy divertido, es una gran compañera a pesar de lo que muchos creen que es así brutal pero es un amor esta mujer, la verdad es una gran compañera y un monstruo en el escenario. Hay una gran química entre nosotros. Nos divertimos mucho en cada función, y eso se transmite al público.













TOC TOC en Hermosillo