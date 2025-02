En un programa en vivo, Pepe escuchó un fragmento de la canción 'Con la frente en alto' de Emiliano y dio sus impresiones al respecto.

El cantante Pepe Aguilar y su hijo mayor, Emiliano, no han tenido una relación tan cercana en los últimos años. A diferencia de sus hermanos, Leonardo y Ángela, quienes han seguido la tradición familiar en la música regional mexicana, el artista de 32 años ha decidido explorar otro rumbo en la industria, incursionando en el rap. Pero ¿qué opina su padre al respecto?

Recientemente, Pepe acudió al programa de la periodista Paola Rojas, donde habló sobre su familia y aprovechó para promocionar una nueva canción que se estrenará mañana, 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad.

Durante la entrevista, fue cuestionado sobre sus hijos y expresó su felicidad por verlos crecer, aunque reconoció que no pudo compartir esta etapa con Emiliano: "Tuve la oportunidad de encaminarlos, con Emiliano, no tanto porque no tuve la oportunidad, con los otros dos sí, los estrenamos desde que nacieron" , explicó.

Te puede interesar "Ya déjenla en paz": Yuri defiende a Ángela Aguilar de críticas

Sobre su hijo mayor, destacó que el talento es parte de su herencia familiar: "Son buenos para lo que hacen, yo muy orgulloso, cada uno desde su trinchera" , afirmó.

Más adelante, en vivo, Pepe escuchó un fragmento de la canción 'Con la frente en alto' de Emiliano y dio sus impresiones al respecto: "Le hace bien, yo la verdad, no conozco muy bien el género, pero a mí me parece que es muy auténtico el canijo" .

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no ha reaccionado a los comentarios del intérprete de 'Por mujeres como tú'.

Apellido Aguilar: ¿bendición o maldición para Emiliano?

Para Emiliano, llevar el apellido Aguilar tiene dos caras. Así lo expresó en una entrevista concedida en agosto al canal de YouTube GAFE423, donde habló sobre las dificultades de su trayectoria a pesar de pertenecer a una dinastía musical: "Todos realmente sí piensan que nací en cuna de oro. Porque sí checo los comentarios (en redes), porque sí me dicen 'Ay, ni él se la cree que es de barrio' y pues yo lo entiendo completamente" , explicó.

El artista reconoció que la percepción del público está influenciada por los lujos que ha mostrado y por ser hijo de Pepe Aguilar, aunque aclaró que no busca proyectar una imagen que no le corresponde: "Simplemente es una etapa de mi vida que viví, ¿sí me explico? Y la raza piensa que no es cierto, cree que solo estoy haciendo esto por show" , afirmó.

Te puede interesar Alfredo Adame acusa a Karla Sofía Gascón de promover a médico negligente

Comparó su situación con la de otros raperos de su disquera, quienes no enfrentan las mismas críticas por el tipo de música que hacen: "Si ellos empiezan a rapear de barrio, nadie los cuestiona; entonces, para mí, mi apellido es una bendición y una maldición al mismo tiempo" , expresó.