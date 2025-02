El actor Alfredo Adame acusó a Karla Sofía Gascón de estar involucrada en la promoción de un médico que realizó cirugías de reasignación de género sin certificación.

El actor Alfredo Adame generó controversia tras afirmar que la actriz Karla Sofía Gascón estaría involucrada en la promoción de un médico acusado de realizar cirugías de reasignación de género sin certificación y con resultados fatales.

En entrevista con INFOBAE MÉXICO, Adame aseguró que el médico, identificado como Dr. RAQ, realizó más de 100 procedimientos quirúrgicos, de los cuales al menos siete habrían causado la muerte de pacientes.

"Es un médico que andaba haciendo operaciones a transexuales, andaba prófugo desde el 2011, la Fiscalía de Querétaro lo acaba de agarrar hace poco tiempo y mis abogados son los que presentaron las denuncias penales contra él", afirmó Adame.

El vínculo de Karla Sofía Gascón con el caso

Según el actor, Karla Sofía Gascón habría recibido una cirugía gratuita a cambio de promocionar los servicios del doctor dentro de la comunidad trans.

"Este cuate, yo creo que le ofreció operarlo gratis a cambio de que le diera promoción y publicidad y le jalara gente. Entonces Karla se agarró promoviendo al doctor entre la comunidad transexual, convocando e invitando a que se hicieran la operación con él", sostuvo Adame.

De acuerdo con esta versión, la promoción del médico llevó a que más personas se sometieran a procedimientos riesgosos, lo que derivó en múltiples casos de negligencia médica y fallecimientos.

¿Podría Karla Sofía Gascón enfrentar problemas legales?

Cuando se le preguntó si la actriz podría ser investigada, Adame aseguró que sí, alegando que su participación podría configurar un delito de asociación delictuosa.

"Si yo te invito a que te operes con un doctor que no es cirujano plástico, que no sabe hacer esas operaciones, que no tiene la pericia ni la habilidad, pues te estoy llevando con un individuo fraudulento", explicó el actor.

Además, indicó que las autoridades han comenzado a investigar a todas las personas vinculadas al doctor, incluyendo a Gascón y el equipo que trabajaba en la clínica.

"Primero investigan al doctor, luego a los que están incriminados, que son Karla Sofía Gascón y todo el equipo de la clínica", añadió.

¿Esto podría afectar su nominación al Oscar?

Actualmente, Karla Sofía Gascón está nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel en Emilia Pérez. Sin embargo, Adame cree que esta polémica podría impactar negativamente en su imagen.

"Ahorita ya la bajaron de las redes y como estuvo publicando durante tres años comentarios de homofobia, misoginia, contra los migrantes, contra las religiones, contra los credos, contra todo eso… Se metió en un problemón muy fuerte", señaló.

La cirugía de Karla Sofía Gascón

En octubre de 2023, Karla Sofía Gascón se sometió a un procedimiento quirúrgico con el Dr. RAQ en Querétaro, el cual incluyó rejuvenecimiento facial, injerto de tejido graso en los pómulos y otros arreglos estéticos.

El procedimiento tuvo una duración de tres horas y media y un costo aproximado de 300 mil pesos, según información de TVyNotas.

Por el momento, ni Karla Sofía Gascón ni su equipo han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones de Alfredo Adame.