"Ya déjenla en paz": Yuri defiende a Ángela Aguilar de críticas

Yuri está de manteles largos, no sólo porque arrancó su gira con un exitoso concierto en el Auditorio Nacional, sino porque el tema que canta con su colega Ángela Aguilar superó el millón de reproducciones en YouTube en medio de las críticas que de varios cibernautas que no aplauden el dueto junto a la hija de Pepe Aguilar, por lo que Yuri reaccionó a los malos comentarios hacia la cantante de 21 años.

La cantante de 61 años celebró en sus redes la buena recepción que ha tenido la versión junto a Ángela de 'Maldita Primavera', tema icónico de la cantante que se encuentra en plena gira 'Icónica'.

"Qué bueno saber que esta versión les está gustando, este nuevo EP solo me ha dado hermosos halagos. gracias a todos mis grandes compañeros que pudieron acompañarme. Gracias @sonymusicmexico por el empuje y la confianza de creer en mí, gracias @angela_aguilar_ por tu talento, profesionalismo y dedicación para esta nueva versión de este clásico de esta servidora" , se lee en su mensaje.

Muchos de los comentarios en su publicación son negativos en torno a Ángela, igual que ocurrió hace unos días cuando se estrenó el tema musical, algunos internautas se quejan porque supuestamente sus comentarios fueron borrados, mientras que otros reprenden a Yuri por haber elegido a Ángela para cantar este tema.

"Le hubiera quedado mejor amiga mía" . "Yuri... te admiro profundamente, pero creo que esto es innecesario. Intentan imponer a esta cantante por la fuerza en todos lados" . "Nooo ¿por qué? Se arruinó mi clásico" . "Borrando los comentarios no desaparecerá la desaprobación" . "Las vistas y reproducciones no son porque guste la canción es porque causó polémica y se arruinó la canción" . "Qué manera de destruir un clásico" . "Me encanta tu trayectoria Yuri, pero ¿qué necesidad había de cantar con la pelona?" , se lee entre los comentarios.

Para Yuri cantar con Ángela Aguilar es un honor, pues la considera una estrella, así que no descarta invitarla a uno de sus conciertos para que junten sus voces con el tema 'Maldita Primavera'.

Desaprueba comentarios negativos

Yuri mostró su desaprobación a la ola de críticas que ha recibido la hija de Pepe Aguilar, por lo que fue enfática al decir que no iba a dejar de cantar con ella sólo porque tiene problemas, así que en entrevista para 'Ventaneando' pidió que ya la dejen en paz.

"Es una niña que va para arriba, es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida, yo no soy juez, pero considero que tonta yo si dijera: 'Ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella', perdóname, no, cero. Es un honor cantar con ella, a la pobre Ángela me la traen, pero de un hilo. Ahora que no ha pagado dos vestuarios, ¡ay, pobrecita, ya déjenla en paz!" , dijo.

Previo a que grabaran el video de 'Maldita Primavera', Yuri dijo que se llevó una buena impresión de la relación amorosa entre Ángela y su esposo Christian Nodal, quien la acompañó a grabar el video con Yuri. En esa ocasión, la cantante atestiguó lo enamorados que se veían los recién casados.