La composición titulada 'Si Te Mentí' está escrita desde la perspectiva emocional del personaje de Joel, y ofrece una lectura sensible del momento que marcó el final de la primera temporada.

Tras volverse viral con su canción original 'Sueña Lindo, Corazón' y con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie The Last of Us, de Max, el cantautor mexicano Macario Martínez presentó una rola inspirada en el exitoso show.

Con elementos de folk y balada, la composición titulada 'Si Te Mentí' está escrita desde la perspectiva emocional del personaje de Joel (Pedro Pascal), y ofrece una lectura sensible del momento que marcó el final de la primera temporada.

"La canción habla desde el punto de vista de Joel y su sentir después de haberle salvado la vida a Ellie, pero al mismo tiempo haberle tenido que mentir" , explicó Macario en un comunicado de prensa, este domingo.

"Traté de reflejar cómo Joel ve a su hija Sara a través de los ojos de Ellie, y cómo toma esa decisión de protegerla, sin importar el futuro de la humanidad, porque Joel no tenía un sentido hasta que Ellie apareció.

La canción gira en torno a la decisión más difícil del personaje en la primera temporada: mentir para proteger.

Un acto de amor, culpa y supervivencia que redefine su vínculo con Ellie, y que Macario transforma en música a través de una letra cargada de emoción y sentimientos" , aseguró Max en el mismo comunicado.

El tema, que celebra la llegada de la segunda temporada de The Last of Us a partir de este domingo, ya está disponible en los canales de Instagram, YouTube y Facebook de la plataforma de streaming y del artista.

"En esta entrega, Joel y Ellie enfrentan nuevas amenazas externas y heridas internas que todavía no sanan. Esta historia sigue creciendo en complejidad emocional y nos recuerda, a través de sus silencios, decisiones y pérdidas, por qué seguimos luchando" .

Tras trabajar en el sistema de limpieza de la Ciudad de México y utilizar las redes sociales para compartir su música, Martínez se volvió viral y conoció la fama al presentarse en varios programas de radio y televisión y escenarios importantes.

Macario alista su primer concierto profesional para este próximo 29 de mayo en el escenario del Supremo, en la Ciudad de México.