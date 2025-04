El artista señaló que acatará las reglas del gobierno en contra de los corridos y que hará modificaciones a sus letras.

Luis R. Conriquez, cantante de regional mexicano, se pronunció esta tarde luego de la reacción de su público en Texcoco, Estado de México, derivado de la decisión del músico de no contar canciones que hagan apología del delito.

A través de redes sociales, el intérprete de ‘Si no quieres no’ lamentó los hechos ocurridos en la Feria de Texcoco, y refrendó su postura de apegarse a las normas que dicta el gobierno respecto a la interpretación de corridos.

‘’Para mí lo más importante es complacer a mi público, a quien le debo lo que soy. No obstante, como artista, me apego a las nuevas normas que el gobierno solicita respecto a la interpretación de corridos’’ , dijo.

Conriquez señaló que ‘’Sé de antemano, que está es una situación compleja, porque si algo me ha caracterizado es el estilo músical con el que interpreto mis historias que el pueblo relata, con las que me he ganado el cariño del público’’ .

El exponente del regional mexicano mencionó que los hechos en Texcoco atentaron no solamente contra el público, sino contra su equipo y la integridad de él mismo.

‘’Los lamentables hechos ocurridos anoche en el recinto, atentaron no solo contra la seguridad y por tanto la vida del público, así como la integridad de mi equipo de trabajo y la mía’’, expresó.

Luis R. agregó que luego de lo vivido continuará trabajando en la música, pero que hará cambios importantes a sus letras.

‘’Espero que está situación pueda ser comprendida, pues yo seguiré trabajando en mi más grande pasión, la música; aunque ahora haré algunos cambios significativos en las letras que me hacen llegar y que yo interpreto para conectar con el público’’ , declaró.

Finalmente, concluyó que agradece ‘’con el corazón a todas las personas que me han apoyado en mi carrera a pesar de las adversidades, y a todas aquellas que el día de hoy me escribieron, preocupadas por lo vivido anoche. Con respeto y cariño’’ .