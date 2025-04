El intérprete murió este viernes tras sufrir complicaciones cardíacas en la parroquia de Saint Andrew, Jamaica.

El legendario cantante y artista del reggae jamaicano, Max Romeo, famoso por temas como 'Chase the Devil' y 'War in Babylon', falleció a los 80 años, según informó el portal NME.

El intérprete, conocido por su familia y amigos cercanos como Maxie Smith, murió este viernes tras sufrir complicaciones cardíacas en la parroquia de Saint Andrew, Jamaica.

Romeo saltó a la fama a finales de los año 60 con su éxito 'Wet Dream'. A pesar de ser prohibido en algunos países por el contenido de su letra, la canción se coló en el Top 10 de la radio en varias localidades importantes, consolidando su legado como una de las voces de reggae más reconocidas del mundo.

"La noticia de su fallecimiento es bastante impactante" , declaró el abogado de Max Romeo, Errol Michael Henry, en un comunicado de prensa. "Era un caballero perfecto y un alma noble. Amaba profundamente a su familia y era una leyenda por derecho propio. No se podía encontrar una persona más amable, lo que hace que la pérdida sea aún más dolorosa" .

Max comenzó su carrera en 1965 como vocalista principal del grupo Emotions, antes de que su música se convirtiera en sinónimo del movimiento socialdemócrata jamaicano de la década de los 70. Su canción 'Let the Power Fall on I' se convirtió en una balada para el Partido Nacional del Pueblo de Jamaica durante su exitosa campaña electoral de 1972.

Su álbum de 1976, War Ina Babylon, es considerado por críticos y melómanos como un clásico de la era del 'roots reggae'. Incluye el emblemático tema 'Chase the Devil', una canción que ha sido sampleada por artistas como The Prodigy y Kanye West.

Romeo se mudó a Nueva York en 1978, donde coescribió y protagonizó el musical Reggae, y donde pudo realizar los coros en el tema 'Dance', de Los Rolling Stones, incluido en su álbum Emotional Rescue.