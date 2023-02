La verdadera razón de la controversia de Sam Smith

Luego de ser uno de los favoritos en la industria de la música, pasó a ser criticado por su nuevo giro y estilo.

Sam Frederick Smith es un cantante y compositor británico de 30 años, que además de ser abiertamente homosexual, en 2019 se declaró de género 'no binario'.

Al inicio de su carrera, Smith fue alabado por la crítica, pues en el 2014 se dio a conocer su identidad como solista, creando música melancólica y 'pop', por lo que los fanáticos quedaron encantados con él.

El giro de Sam Smith

El cantante levantó polémica con su último video "I'm not here to make friends", donde se muestra en la mayoría del video luciendo un corsé y borlas en los pezones, además de ejecutar movimientos insinuantes con los bailarines de apoyo.

Ante este video, los internautas comentaron que el video está "hípersexualizado" y demandan el uso de colocar una advertencia.

El cantante en poco tiempo alcanzó el estar en tendencias de la plataforma de Twitter, donde sus fans comentaban que sus videos se han vuelto vulgar y nada apropiado para las jóvenes audiencias.

"No es diferente a las canciones de Anaconda, de Nicki Minaj o S&M de Rihanna", comentó uno de los internautas.

(Foto del video musical "I'm not here to make friends")

La famosa drag queen, Pixie Polite, también habló sobre la controversia del británico, sin embargo ella señala que Smith ha sido el objeto de críticas no sólo por su género, sino también por su tipo de cuerpo.

"Se ve un elemento de gordofobia, pues el cantante no encaja dentro de los estándares estereotípicos del cuerpo ideal", comenta Pixie.

Añade también, que desde que se identificó como 'no binario', los fanáticos creen que su nueva identidad ha tenido un impacto en su música.

"Creo que es un momento de maduración como artista para Sam Smith", agregó la drag queen.