El músico estadounidense falleció a los 74 años luego de sufrir una hemorragia cerebral provocada por una caída en su estudio a finales de septiembre.

Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de la icónica banda Kiss, murió este jueves 16 de octubre a los 74 años, tras permanecer varias semanas hospitalizado. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por el portal TMZ.

El músico, cuyo nombre real era Paul Daniel Frehley, había sido ingresado a un hospital a finales de septiembre después de sufrir una hemorragia cerebral provocada por una caída en su estudio de grabación. Su estado de salud se agravó en los días siguientes, lo que llevó a su familia a mantenerlo conectado a soporte vital hasta su fallecimiento.

En el mensaje difundido por sus familiares, agradecieron el cariño recibido y destacaron los últimos momentos del guitarrista:

"Pudimos acompañarlo con palabras, pensamientos y gestos llenos de amor, cariño y paz. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. El recuerdo de Ace vivirá para siempre" , expresaron.

De acuerdo con medios estadounidenses, Frehley falleció luego de que su familia decidiera retirarle el respirador artificial. TMZ reportó además que las complicaciones médicas derivaron en una úlcera por presión que afectó el flujo sanguíneo en el tejido cerebral.

El accidente ocurrido a finales de septiembre lo obligó a cancelar un concierto en el sur de California y posteriormente suspender toda su gira 2025, debido a “problemas de salud persistentes” .

¿Quién fue Ace Frehley?

Nacido el 27 de abril de 1951 en Nueva York, Ace Frehley cofundó Kiss en 1973 junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss, formando una de las bandas más influyentes del rock mundial.

Durante su primera etapa con el grupo, participó en nueve álbumes de estudio y dos discos en vivo, y dio vida al personaje del “Spaceman” o “Astronauta”, inspirado en su fascinación por la astronomía. Con su guitarra Gibson Les Paul y su estilo explosivo, se convirtió en un símbolo del hard rock de los años setenta.

KISS guitarist Ace Frehley has passed away at the age of 74.



Rest In Peace legend pic.twitter.com/eDvuuOMZwK — Rock History (@historyrock_) October 16, 2025

Frehley abandonó la banda en 1982 para iniciar su carrera como solista, pero regresó en 1996 durante la reunión de la formación original, permaneciendo hasta el año 2000.

Más allá del maquillaje y las luces, Ace Frehley fue considerado por músicos y fanáticos como un referente del virtuosismo y la actitud rebelde del rock clásico. Tras conocerse su fallecimiento, miles de seguidores rindieron homenaje al “Spaceman” en redes sociales con mensajes de despedida y gratitud.

The Kennedy Center is saddened to hear of the passing of one of this year’s Kennedy Center Honorees, Ace Frehley of the band KISS.



We send our deepest condolences to his friends, his family, and millions of fans worldwide.



We will be paying tribute to this "rock soldier", his… pic.twitter.com/7wkAHIufDE — The Kennedy Center (@kencen) October 16, 2025

