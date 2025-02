El reconocido músico Karl Cochran, quien colaboró con Kiss y Ace Frehley, falleció a los 61 años tras un accidente automovilístico en Nueva Jersey.

El mundo del rock está de luto tras el fallecimiento de Karl Cochran, músico vinculado a la legendaria banda Kiss. El guitarrista de 61 años perdió la vida en un accidente automovilístico en Bridgewater, Nueva Jersey, el pasado 19 de febrero.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Bridgewater Township, Cochran viajaba como pasajero en un vehículo conducido por su madre, Arna Cochran, cuando este impactó contra un árbol a las 7:20 de la mañana.

El impacto fue tan fuerte que Karl Cochran salió despedido del automóvil. Aunque fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en New Brunswick, debido a la gravedad de sus heridas, los esfuerzos médicos no lograron salvar su vida.

¿Quién fue Karl Cochran?

Nacido el 26 de diciembre de 1963 en Plainfield, Nueva Jersey, Karl Cochran creció rodeado de música. Hijo de un DJ, su interés por la música comenzó desde pequeño, explorando géneros como funk, jazz, blues y rock.

A los 13 años, comenzó a estudiar guitarra con el reconocido jazzista Harry Leahey, quien lo impulsó en su carrera musical. Su talento lo llevó a trabajar con importantes figuras del rock, consolidando una trayectoria exitosa en la industria.

Su vínculo con Kiss y su carrera musical

Uno de los hitos más importantes en la carrera de Karl Cochran fue su participación en la composición de "Into The Void", una canción del álbum Psycho Circus (1998) de Kiss. Además, fue miembro de la banda solista del guitarrista Ace Frehley durante la década de los noventa y colaboró con The Eric Singer Project, proyecto liderado por el baterista de Kiss.

A lo largo de su trayectoria, Cochran también trabajó con Joe Lynn Turner, exintegrante de Rainbow y Deep Purple, con quien mantuvo una estrecha relación musical.

Problemas de salud y legado

En 2014, Cochran sufrió un derrame cerebral, lo que lo alejó de los escenarios en vivo. A pesar de esto, continuó activo en la música, trabajando como productor, ingeniero y profesor, transmitiendo sus conocimientos a nuevas generaciones.

Joe Lynn Turner, su amigo y colaborador, expresó su tristeza en redes sociales, calificando su fallecimiento como una "pérdida increíble" para el mundo de la música.