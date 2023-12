Chica confunde a un desconocido con Peso Pluma en una fiesta

Una chica confunde a un chico con el cantante "Peso Pluma" y su reacción se hace viral.

La mezcla de luces, música y alcohol no fueron los mejores aliados para una joven quien se volvió tendencia en las redes sociales, luego de haber confundido a un extraño con Peso Pluma.

A través de TikTok, la usuaria @odalysavilaa contó que durante una fiesta nocturna, abuso un poco del alcohol, por lo que en el lugar se encontró a un extraño que se parecía mucho al intérprete de 'Ella Baila Sola', por lo que no dudo en pedirle una foto para posteriormente presumirla en sus redes. Sin embargo, al día siguiente, al encontrarse en su estado normal se llevó una gran desilusión, pues no se trataba del cantante de corridos tumbados.

"Me puse un poco peda, pensé que conocí a Peso Pluma en Stampede" , escribió la joven, quien se notaba apenada por lo sucedido en el clip.

Usuarios reaccionan a video de joven que confundió a un desconocido con Peso Pluma

El video que ya acumula más de cinco millones de reproducciones y 700 mil me gusta, no solo se ha vuelto viral en la plataforma china, si no también en redes como 'X', antes Twitter, y Facebook.

La reacción de Odalys causó sensación entre los usuarios, quienes no dudaron en dejar varios comentarios.