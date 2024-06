"La neta, no": Carin León vuelve a rechazar dueto con Christian Nodal

El intérprete de 'Primera cita' dejó en claro que no quiere colaborar con el cantante oriundo de Caborca, Sonora.

Carin León lo volvió a dejar en claro: no quiere colaborar musicalmente con Christian Nodal. Pese a que el intérprete de 'Primera cita' defiende el talento musical de los sonorenses, no tiene interés en cantar junto al oriundo de Caborca.

Así lo dejó en claro en una reciente entrevista con 'El Gordo y la Flaca', donde fue cuestionado sobre si planea nuevos duetos musicales.

"¿Gustas hacer colaboraciones musicales con otros artistas?" , preguntó Raúl De Molina.

Antes de que Carin contestara que sí, el conductor mencionó a Christian Nodal, e incmediatamente el sonorense cambió su respuesta.

"No, con mi compa Christian no, la verdad no, no tengo comunicación" , comentó el hermosillense.

Raúl fue más directo y preguntó si le gustaría cantar con Christian.

"¿No lo has hecho? ¿Quisieras hacerlo?" , agregó Raúl.

"No, la neta no" , enfatizó Carin.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que el intérprete rechaza cualquier posibilidad de cantar con Nodal.

Fue en noviembre del año pasado que, en un encuentro con los medios de comunicación, dijo que solo le gusta cantar con los artistas que considera sus amigos.

“No está en mis planes y sé que no está en los planes de él, cada quien en su rollo. La verdad es irrelevante, yo hago duetos con amistades, con gente que es mi amiga, con gente con la que vibro, con quienes he convivido. Siento que los duetos ya pasaron de ser como eran antes” , dijo.

“En ese momento no lo pensaba, a lo mejor no. Estamos bien, no tengo necesidad ahorita de decir si hago duetos con alguien más, yo soy de las cosas que van llegando, me van vibrando, si no me vibra por un lado, pues no vibro yo tampoco y adelante con las cosas” , continuó.

Pese a todo, ni Christian ni Carin han declarado alguna rencilla o problema entre ellos.