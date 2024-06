"No puedes esperar lealtad": ¿Pepe Aguilar comparte mensaje para Ángela?

Pepe Aguilar mantiene un estrecho lazo con todos sus hijos.

La ruptura entre Christian Nodal y Cazzu desató las versiones de que el cantante emprendió una relación romántica con Ángela Aguilar y, aunque ninguno de los dos ha salido a confirmar o desacreditar dichas versiones, han surgido algunas pistas que sugerirían que sí se están dando una oportunidad. Ahora es un mensaje de Pepe Aguilar el que sigue sumando piezas al rompecabezas de esta historia, pues hay quienes creen que se trata de una indirecta para su hija y el sonorense.

Rumores de relación

Mientras Cazzu enfoca toda su energía en volver a la música y el cuidado de Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal, hace poco menos de ocho meses, el intérprete de 'Adiós, amor' ha sido vinculado con Ángela Aguilar, con la que hace unos años colaboró en la canción 'Dime cómo quieres'.

Desde su ruptura con la trapera argentina, ha sido más de uno de los nombres de mujeres a los que ha sido relacionado, sin embargo, la atención se ha enfocado al aparente romance que sostendría con la cantante, luego de que se comprobara que, desde hace unos días, ambos vacacionan en Roma, Italia.

A esto se sumó las imágenes de un video que la joven de 20 años compartió, en la que pende de su cuello una de las cadenas de cruz de Nodal, así como la sorpresiva noticia de que Cazzu dejó de seguir a Ángela en sus redes sociales.

Y aunque parecieran ser muchas las pruebas que comprobarían una presunta relación, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, lo que mantiene a sus fans alerta de cualquier indicio que pudiera confirmar que se encuentran juntos.

Mensaje de Pepe Aguilar

A este panorama, se suma el mensaje que compartió ayer el padre de Ángela, Pepe Aguilar, que mantiene un lazo muy estrecho con todos sus hijos.

Este mensaje ya está dando de qué hablar, pues a pesar de que el compositor mexicano no dio nombres, ni dedicó sus palabras -escritas en inglés- de forma directa a ninguna persona, hay quienes opinan que se trata de una indirecta tanto para su hija como para Nodal.

Esto escribió: "Madurez es cuando te das cuenta que la gente no puede darte lo que no pueden darse a sí mismo. No puedes esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma. No tengas expectativas de honestidad, de gente que se miente a sí misma y no esperes paz de gente que está en guerra consigo misma" .

Aunado a esto, en la emisión de este martes de 'Ventaneando', Daniel Bisogno expresó que Ángela ya no vive en casa familiar, pues se habría mudado para emprender su vida independiente, situación que tendría muy alterado a su padre, que no sólo ha manejado su carrera muy de cerca, sino por la que siente un incondicional amor, como ha dejado en claro cada que sale a defenderla o cuando hace una declaración del gran orgullo que le inspira.