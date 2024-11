Bon Jovi y Pitbull colaborarán en remix de 'It's My Life'

El tema de ambos cantantes saldrán el próximo 14 de noviembre.

Gran sorpresa se llevaron los seguidores de Bon Jovi tras la revelación de su nueva colaboración con Pitbull con el tema: ‘Now or Never’, una versión remix del clásico ‘It’s My Life’; tema que se tiene programado estrenarse el próximo 14 de noviembre.

La versión remasterizada mantendrá el icónico coro y mensaje que comparte el cantante en el tema original, solo que ahora se fusionará con el característico estilo en rimas del también conocido como “Mr. Worldwide”.

Este sencillo vendrá junto a un video musical, el cual se grabó durante la actuación que tuvieron ambos en el show de Jones Beach, donde cantaron el tema: ‘It’s My Life’ por primera vez.

Cabe señalar que este tema se encuentra actualmente disponible para su preventa, por lo que los usuarios no han perdido la oportunidad para externar su opinión a través de las cuentas oficiales de los artistas.

“Esta es la colaboración más aleatoria que he visto”, “Te amo Bon Jovi, eres la mejor banda del mundo y de la historia, no tengo nada en contra de Pitbull, pero es como mezclar un filete de carne con helado, no combina, no tiene sentido”, “No hay manera de que Bon Jovi y Pitbull estén colaborando” , comentaron.