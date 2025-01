Xóchitl Alcaraz, madre del imputado, expresó su sentimiento de culpa por la situación actual de su hijo, atribuyéndolo a sus decisiones en la educación de Rodolfo 'N'.

A pocas horas de que se defina si Rodolfo 'Fofo' Márquez permanecerá en prisión durante al menos 40 años o si quedará en libertad, su madre, Xóchitl Alcaraz, reveló detalles desconocidos sobre su hijo.

A pesar de que la audiencia programada para el 22 de enero fue pospuesta -lo que impide aún esclarecer su situación legal- la familia del influencer ha recurrido a las redes sociales para exigir justicia y solicitar que se le juzgue únicamente por el delito de lesiones, no por tentativa de femicidio.

La revelación sobre la infancia de 'Fofo'



Por medio de una entrevista realizada para el canal 'Me lo dijo Adela', la señora Alcaráz expresó su sentimiento de culpa por la situación actual de su hijo, atribuyéndolo a sus decisiones en la educación de Rodolfo 'N'.

"Me siento muy culpable, siento que quizá lo pude haber metido a una escuela militar, no sé, no darle quizás tanto amor, pero siento que está ahí porque no fui lo suficientemente dura con él y ahí está pagándolo, sí siento que me equivoqué, pues en consentirlo. Desde que era chiquito siempre fue el mismo calvario con él" .

Además, recordó que desde temprana edad su hijo enfrentó diversos problemas de comportamiento, lo que los llevó a acudir constantemente a psicólogos y terapeutas. Aunque el youtuber fue diagnosticado con déficit de atención, la madre señaló que, a pesar de sus dificultades, logró superar varios de los obstáculos en su vida, gracias al uso de la tecnología.

Denuncia agresión por exnovia



En su relato, Xóchitl también explicó que Rodolfo nunca creció en un ambiente violento, ya que su esposo, quien falleció, siempre los trató con respeto. Sin embargo, relató que en una de sus relaciones anteriores, Rodolfo fue víctima de agresiones físicas por parte de su expareja.

Según sus palabras, el influencer llegó en varias ocasiones a casa con marcas visibles de violencia, como arañazos y moretones, pero nunca respondió con agresión, por lo que le extraña que haya agredido a Edith.

"Tenía una noviecita muy linda que lo tenía todo arañado, lo traía rasguñado, lo traía de los pelos y de las orejas, y Rodolfo nunca le puso una mano encima" .

Así se enteró de la detención de su hijo

Otro de los momentos difíciles que la madre de 'Fofo' relató fue el día en que la policía llegó a su casa para notificarle la detención de su hijo. Xóchitl recordó que la policía le informó que Rodolfo había agredido a una mujer mayor, lo que inicialmente le pareció un error, pues estaba convencida de que su hijo sería incapaz de hacerle daño a una mujer. La confusión aumentó cuando, en lugar de un citatorio, llegó a su domicilio una orden de aprehensión.

"El policía fue a tocarme a mi casa y me dijo que Rodolfo le había pegado a una viejita y yo dije 'creo que te equivocaste porque sería incapaz de tocar a una mujer'(...) intentamos saber cómo estaba la señora y que nos hacíamos cargo de ella (...) quizá él no se supo transmitir y en tres ocasiones fue a mi casa a hablar con nosotros y nos decía que la señora quería que nos viéramos en los juzgados. Estábamos esperando un citatorio, pero no llegó y llegó una orden de aprehensión" .

También abordó los videos polémicos que su hijo publicaba en sus redes sociales. Aunque no aprobaba el tipo de contenido que compartía, explicó que él mismo le dijo que "el morbo es lo que vende" .

En cuanto a las críticas que recibían por sus publicaciones, Xóchitl dejó claro que, aunque no estaban de acuerdo con el contenido, entendía que él estaba creando una imagen para conectar con su audiencia y monetizar su trabajo.

"Nunca estuvimos de acuerdo, pero Rodolfo nos decía que el morbo era lo que vendía. Cuando regalaba despensas sus videos no tenían vistas y empezó a ver cómo se viralizaba y empezó a hacer ese contenido. Todos los creadores de contenido, bueno no todos, la mayoría conectan con su audiencia a través de personajes, y él así creó el suyo" .

Alcaráz cuestiona a Edith

En relación con el proceso de sanación de Edith 'N', la mujer involucrada en el incidente, Xóchitl expresó sus dudas sobre la sinceridad de su proceso de recuperación. Señaló que la actitud de Edith, especialmente al hablar en público sobre el caso, ha generado mucho rechazo hacia su familia.

"Ni cuenta se da del daño que hace cada que tiene un micrófono enfrente, porque ella siempre sale diciendo que tiene mucho miedo de la familia de Rodolfo, que le va a pasar algo (...) si le tuviera miedo no creo que se metería con nosotros" , comentó, señalando que la actitud de Edith parece más orientada a alimentar el rencor que a sanar verdaderamente. Además, cuestionó si la víctima realmente estaba recibiendo la terapia necesaria, ya que, según su entendimiento, el primer paso en cualquier proceso terapéutico es el perdón.

Ante las declaraciones de Adela Micha, quien le recordó que Edith es una víctima, Xóchitl reafirmó que entendía su dolor, pero insistió en que el enfoque del odio y el rencor que Edith proyecta está afectando profundamente a su familia.

"Lo sé, pero todo este odio es para nosotros. Rodolfo está encerrado y no dimensiona todo lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros no hicimos nada. Rodrigo (su otro hijo) ha perdido muchos contratos y amistades" .

Tras esto, dijo que su hijo ha considerado la muerte como una salida, ya que no cree que sea posible una vida digna en prisión durante tantos años.

"Llega un momento en que le dices a Dios que les quite ese dolor. Tiene 27 años, cómo va a vivir 47 años más" .

A pesar de todo, señaló que Rodolfo está profundamente arrepentido de lo sucedido, aunque no entiende cómo, teniendo todo a su disposición, pudo haber llegado a agredir a Edith.

"Cada vez que lo veo, no para de llorar. Las tres horas que puedo verlo a la semana en eso se nos va. Nadie llora como él".



Por último, explicó que su hijo no estaba consciente de lo que hacía en el momento de la agresión, pues, según su versión, había estado estresado por una estafa que había sufrido momentos antes del incidente. No obstante, reconoció que, sin importar las circunstancias, nada justificaba la violencia.