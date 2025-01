"Tuvo tiempo para irse y jamás lo hizo": hermano de 'Fofo' Márquez busca justicia

Rodrigo aclaró que está de acuerdo en que su hermano pague por el delito que cometió, pero piensa que no se le está acusando de la manera correcta.

Este lunes 20 de enero, en medio del juicio que determinará si 'Fofo' Márquez es culpable o no de tentativa de feminicidio, decenas de seguidores y familiares del influencer generaron un clima de agitación con diversas manifestaciones. Los puntos de encuentro más destacados fueron a la altura de Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México y en la vía Gustavo Baz, cerca del corralón de Barrientos.

Estas movilizaciones, organizadas principalmente por Rodrigo Márquez, hermano menor del acusado, buscaban exigir justicia para el creador de contenido, bajo la premisa de que el proceso legal no estaba siendo manejado adecuadamente.

Por medio de un video que publicó en TikTok, Rodrigo aclaró que está de acuerdo en que su hermano pague por el delito que cometió, pero piensa que no se le está acusando de la manera correcta, pues enfatizó que, aunque cometió un error grave, este no estuvo vinculado con la intención de quitarle la vida a la mujer agredida.

"Vamos a hacer arder las redes sociales (...) desgraciadamente no quieren hacer justicia" , dijo.

Fofo "pudo escapar"

Asimismo, indicó que, aunque Rodolfo 'N' tuvo la oportunidad de escaparse, en ningún momento trató de huir del país para eludir las consecuencias de sus acciones.

"Tenía que enfrentarse a la situación, es por eso que mi hermano nunca se fugó del país, tuvo el tiempo perfecto para irse, pero no lo hizo, tanto nosotros como él dijimos: 'a ver papacito, te quedas y te haces cargo de tus actos' y él siempre estuvo de acuerdo con eso" .

Aunado a ello, insistió en que su hermano es investigado por un delito erróneo, ya que dijo que el verdadero delito cometido por éste fue uno de lesiones, y no una tentativa de feminicidio.

"Al parecer no se quiere hacer justicia, a mí me gustaría creer y seguir creyendo que México es un país honesto que no se aprovechan de casos mediáticos porque eso no fue feminicidio en grado de tentativa" .

Te puede interesar 'Fofo' Márquez rechaza juicio abreviado; podría alcanzar 48 años de prisión

Denuncia acusaciones desproporcionadas

Aunque aceptó el error que tuvo, Rodrigo insistió en que no existió la intención de acabar con la vida de la víctima, pues de acuerdo con él, este punto era crucial para entender la verdadera naturaleza del delito.

"Cometió un error, sí, una patanería que yo no apruebo, que estuvo horrible y lo llevó hasta donde está ahorita, pero está comprobado que él jamás quiso acabar con su vida, miles de abogados lo saben, pregúntenle a cualquier persona que estudie derecho o sepa de leyes, saben perfectamente que el delito cometido son lesiones" .

En este sentido, también anunció que, a través de una cuenta alterna en Instagram, comenzaría a compartir pruebas y documentos que, según él, demostrarían que las acusaciones eran desproporcionadas. Aseguró que lo haría de manera gradual, con el objetivo de que el público conociera la versión de los hechos desde la perspectiva de la familia, y así, pudiera entender mejor la situación en la que se encontraba 'Fofo' Márquez.