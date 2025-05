La actriz subió una tierna foto de los pies de sus bebés, donde confirmó que dio la bienvenida a una niña llamada Agnes y a un niño llamado Ocean.

Amber Heard sorprendió este domingo a todos sus seguidores al revelar que recibió recientemente a sus gemelos, justo en el marco del Día de la Madre.

La actriz subió una tierna foto de los pies de sus bebés. Y aunque ya había revelado su embarazo en diciembre pasado, no reveló el sexo de su bebé ni que esperaba gemelos.

"El Día de la Madre de 2025 será inolvidable. Este año estoy inmensamente feliz por celebrar la unión de la familia que me he esforzado por formar durante años. Hoy les comparto oficialmente la noticia de que les he dado la bienvenida a gemelos a la familia Heard" , escribió la ex esposa de Johnny Depp.

En el mensaje, confirmó que dio la bienvenida a una niña llamada Agnes y a un niño llamado Ocean, señalando que ambos la han mantenido sumamente ocupada en las últimas semanas.

"Cuando tuve a mi primera hija, Oonagh, hace cuatro años, mi mundo cambió para siempre. Pensé que no podría volver a rebosar de alegría. ¡Pues ahora estoy rebosante de alegría!" , añadió Heard.

"Convertirme en madre sola y en mis propios términos, a pesar de mis propios problemas de fertilidad, ha sido la experiencia más humilde de mi vida. Estoy eternamente agradecida de haber podido elegir esto de forma responsable y reflexiva" .

En abril de 2021, Heard se convirtió en madre por primera vez por gestación subrogada, y dos meses después reveló oficialmente la noticia de la llegada de su hija Oonagh, en Instagram.

"A todas las mamás, dondequiera que estén hoy y como sea que hayan llegado hasta aquí, mi familia soñada y yo las celebramos con ustedes. Con cariño, siempre" , concluyó la actriz su mensaje de este domingo.

No está claro si Heard está saliendo con alguien actualmente ni quien es el padre de sus gemelos, aunque recientemente se la relacionó sentimentalmente con el cineasta Bianci Butti.

Después de su polémico y mediático juicio contra su ex Johnny Depp, que culminó en 2022, Heard mantuvo una relación con el fundador de Tesla, Elon Musk; el comerciante de arte Vito Schnabel, y el director Andrés Muschietti.