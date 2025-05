Con un lleno total, el caborquense ofreció una velada llena de sorpresas.

Christian Nodal vivió una noche especialmente emotiva este sábado 10 de mayo al presentarse, por primera vez, en el Palenque de Hermosillo como parte de la ExpoGan Sonora 2025.

El cantante originario de Caborca, Sonora, cumplió uno de sus sueños más personales: cantar en su tierra, en uno de los escenarios más representativos del estado.

Alrededor de las 23:35 horas, el público lo recibió con una ovación cuando apareció en el redondel interpretando 'Adiós amor', tema que marcó el inicio de su carrera y que ahora también queda ligado a este momento histórico en su trayectoria.

Visiblemente emocionado, Nodal se tomó un momento para abrir su corazón ante el público: "Cada vez que estoy en estas tierras me comen los nervios, me comen las ansias, la emoción. Me he parado enfrente de mucha gente, en muchos lugares, pero mi público de Sonora no tiene igual" , confesó.

Además, el cantante de 26 años compartió lo que representó ese momento en su carrera: "Es mi primer palenque en Hermosillo, siempre quise estar parado en este lugar y hoy estamos viviendo este sueño. Muchísimas gracias" , dijo mientras la ovación del público lo envolvía.





Canta con su esposa Ángela Aguilar

La noche fue aún más especial gracias a la presencia de su esposa, Ángela Aguilar, quien lo acompañó desde la primera fila, divirtiéndose mientras cantaba los temas de su esposo. En un momento cargado de emoción, Nodal se acercó a ella, le pasó el micrófono y juntos interpretaron el coro de 'Dime cómo quieres'. El gesto, acompañado de un romántico coqueteo y un tierno beso, desató la emoción del público, que vivió con entusiasmo ese instante de complicidad.

Otro de los momentos más ovacionados fue la aparición sorpresa de Gabito Ballesteros, originario de Cumpas, Sonora. El joven cantante subió al escenario para interpretar junto a Nodal una segunda versión de 'Adiós amor'.

Nodal interactuó con el público, lanzó alrededor de diez sombreros durante la presentación y presentó a varios de los integrantes de su mariachi, destacando que muchos de ellos también son sonorenses.

De sus éxitos a los clásicos del regional

Durante el concierto, Nodal ofreció un repertorio que incluyó éxitos como 'No te contaron mal', 'Pa' olvidarme de ella', 'El amigo', 'La mitad', 'Por el resto de tu vida', 'La sinvergüenza', entre otras más.

Además, el sonorense no solo deleitó al público con canciones de su repertorio, sino que también impresionó a los fans con covers que han trascendido de generación en generación: desde Hombres G hasta Selena, el público acompañó al caborquense con canciones como 'Clavado en un bar' de Maná, 'Devuélveme a mi chica' de Hombres G, 'Eso y más' de Joan Sebastian, 'Hablemos' de Ariel Camacho, 'Fuentes de Ortiz' de Ed Maverick, 'Como la Flor' de Selena, y muchas más.

También rindió homenaje a los clásicos del regional con 'Mujeres divinas' de Vicente Fernández, 'El rey' de José Alfredo Jiménez y '¿Quién es usted?' de Sergio Vega.