Parte de lo recaudado se destinará a una Academia de Música impulsada por el Sindicato de Músicos de Hermosillo.

La estación La Kaliente 90.7 FM celebrará su 32 aniversario con su tradicional festival musical el próximo 19 de octubre en la explanada de la ExpoGan. El evento comenzará a las 6:00 de la tarde y se espera la asistencia de hasta 10 mil personas.

El cartel estará encabezado por Javier Rosas y su Artillería Pesada, junto a Contacto Norte, Panchito Arredondo y El Gran Jefe, quienes darán el toque estelar a la velada.

También participarán agrupaciones como Lupe Borbón y su Blindaje 7, Los Ases de Durango, La Braza Norteña, Alfonso Muñoz, Los Qmpaz, Grupo Infiltrado y Los Brujos, ofreciendo un programa que mezcla artistas consolidados y propuestas emergentes.

Los boletos estarán disponibles en preventa a 80 pesos en Discos y Novedades y en La Onda Latina. El día del festival tendrán un costo de 120 pesos. El acceso será por las entradas habituales de la feria.

El director de la estación, Germán Félix, destacó que el evento mantiene viva una tradición iniciada en 1994.

"Desde 1994 hemos celebrado este festival con nuestra gente, y en este aniversario queremos ofrecer otro gran evento para compartir con miles de familias. Estamos listos" , expresó.

Este año, el festival tendrá un fin social, ya que parte de lo recaudado se destinará al Sindicato de Músicos de Hermosillo, que planea abrir una Academia de Música para la formación profesional en instrumentos, audio, técnica vocal y coreografía.

El secretario general del sindicato, Carlos Biebrich, resaltó la importancia del apoyo:

"Queremos darle mayores herramientas a los músicos que ya trabajan y también abrir oportunidades a quienes buscan aprender" .

Por su parte, locutores y staff de la estación invitaron al público a sumarse a la celebración:

"Este festival es de ustedes y para ustedes; acompáñennos a vivir juntos el 32 aniversario de La Kaliente" .