Kevin Costner participó en México Siglo XXI, donde habló sobre el uso responsable de la inteligencia artificial, la importancia de defender causas justas y valorar a la familia, dejando un mensaje inspirador a miles de jóvenes becarios.

Kevin Costner, actor y cineasta estadounidense, cautivó a los jóvenes de México Siglo XXI este viernes 5 de septiembre al expresar su interés por la inteligencia artificial y compartir lecciones de vida frente a miles de becarios de la Fundación Telmex Telcel en el Auditorio Nacional.

“ Esta cosa de la IA, me gustaría poder mantenerla en mi bolso… Creo que lo usaré incluso en mis películas ”, confesó Costner, destacando que solo la usaría si es útil: “ Si me ayuda, si ayuda a mi amigo, si ayuda a mi familia, supuesto que lo usaré… Solo necesitamos saber cuándo suficiente es suficiente ”.

Más allá de la tecnología, Costner habló sobre los retos del mundo actual y la importancia de no ser indiferente.

“ Conocemos la destrucción de la guerra… Más personas entienden de qué estamos hablando. Pero aquí estamos, más personas que nunca en el mundo lo entienden y el mundo parece un lugar más aterrador ”

Invitó a los jóvenes a actuar ante lo que les molesta: “ Tienes que mirar las cosas que te molestan e intentar detenerlas… Si te molesta, eso es bueno, está en tu corazón. Te molesta ver la injusticia, te molesta. Encuentra esa industria, encuentra ese trabajo, ve a los lugares que te interesan ”.

El actor también reflexionó sobre la vida personal y profesional: “Sí, en Cannes, me celebraron. Se pusieron de pie y aplaudieron. Pero miré a mis hijos y me alegró que estuvieran conmigo… Sé un jefe generoso. Sé generoso con las personas. Nunca te hará daño”.

Kevin Costner, nacido en Lynwood, California, el 18 de enero de 1955, ganador del Oscar a Mejor Película y Mejor Actor por Danza con Lobos, combinó su pasión por el cine, la tecnología y la responsabilidad personal, dejando un mensaje inspirador: usar la IA de forma consciente, defender lo que nos importa y valorar a quienes nos rodean.