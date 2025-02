Jesaaelys señaló que su padre optó por hacer público el asunto, mientras que su madre prefería tratarlo con discreción.

El conflicto entre Daddy Yankee y su aún esposa, Mireddys González, ha comenzado a afectar públicamente a sus hijos. Un claro ejemplo de ello es Jesaaelys, quien denunció que, debido a los acontecimientos familiares, han estado recibiendo amenazas de muerte.

La influencer había intentado mantenerse al margen de la situación legal de sus padres, limitándose a acompañar a su madre en los juicios relacionados con un presunto retiro de 20 millones de dólares de las cuentas empresariales que Mireddys y Daddy Yankee comparten, sin la autorización de él, y que, según se alega, fue realizado por Mireddys y su hermana, tras el anuncio de su separación

En diciembre de 2024, Jesaaelys había mencionado lo difíciles que resultaban las fiestas decembrinas para toda la familia. Sin embargo, recientemente decidió hablar abiertamente sobre el tema a través de su vlog en YouTube.

"Normalmente, cuando las personas se separan, todo se maneja en privado: firmamos y seguimos adelante. Así lo quería una de las partes" , explicó.

Mireddys quería mantenerlo en privado

Jesaaelys señaló que su padre optó por hacer público el asunto, mientras que su madre prefería tratarlo con discreción.

"Por eso estamos hoy en esta situación, expuestos a nivel público, con noticias diarias, convertidos en un circo mediático, y recibiendo amenazas de muerte e insultos" , declaró.

Además, reveló que no hubo comunicación por parte de Ramón Luis Ayala Rodríguez, el verdadero nombre de Daddy Yankee, cuando él anunció públicamente que tomaría caminos separados de Mireddys, lo que sorprendió a la familia, los fanáticos y los medios.

"La situación ha dado un giro completo. Me parece increíble que la gente tenga la audacia de opinar sobre algo que no entienden" , compartió.

Jesaaelys también ha enfrentado críticas por la relación cercana que mantenía con el cantante de 'Gasolina', la cual ahora parece estar fracturada.

"Lo digo desde mi perspectiva, porque hay muchas personas que han sufrido, pero hablaré directamente de mí. ¿Qué si soy Judas? ¿Qué si traicionera? ¿Qué si consentida? ¿Qué sabes tú? ¡No me conoces!" , respondió tajante a las críticas.

Dijo que, al leer los comentarios, le parece increíble lo atrevidos que son algunos al intentar entender su relación con su padre.

"Puedes tener una opinión si eres parte de la familia, si conoces de cerca. Si no, no opines. Los insultos me los paso por donde no me da el sol" , aclaró, haciendo referencia a los seguidores tóxicos de su padre.

Para ella, estar en una situación como esta, causada por alguien a quien "amo con todo mi corazón" , refiriéndose a Ayala, es sumamente doloroso.

Amor intacto

A mediados de enero, cuando Daddy Yankee y Mireddys tuvieron una segunda audiencia en San Juan, Puerto Rico, el cantante mencionó que su relación con Jesaaelys estaba algo afectada, aunque dejó claro que su amor hacia ella seguía intacto.

"Nuestra cercanía está un poco lacerada, lo reconozco, pero es mi reina... La vi entrar y le dije: 'Dios te bendiga, eres mi reina'. Siempre lo será" , expresó.

En su video, Jesaaelys comentó: "Él dijo que nuestra relación estaba lacerada, pero yo confirmo que está mucho más allá de eso. Él sabe por qué, y por eso me siento tranquila" .

Finalmente, Jesaaelys aseguró que está orando para que todo llegue a su fin de la manera menos dolorosa posible.