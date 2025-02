El actor y director afirmó para e Media que se mantiene activo en el teatro con una trayectoria de casi 50 años debido a que allí se encuentra "el origen".

Una comedia "de enredos" tendrá lugar el próximo 10 de febrero en el Auditorio Cívico del Estado: se trata de 'Yo miento, tú mientes, todos mentimos', puesta en escena protagonizada por un consolidado elenco encabezado por Jesús 'El Choby' Ochoa.

"Se trata de cuernos e infidelidades, y como en Hermosillo no se sabe de eso, les vamos a ir a explicar" , dijo entre bromas el actor y director, quien se unió al proyecto movido principalmente por dos cuestiones: se trata de un "elencazo" .

Junto al nacido en Ures se presentarán, en dos funciones a celebrar el mismo día y en el mismo lugar, Rodrigo Murray, Lourdes Munguía, Cecilia Galliano, Aida Pierce y Rodrigo Brand. Todo respaldado por el "honesto" y "eficiente" productor Rubén Lara.

"(Otro motivo para unirme al elenco fue) trabajar con un paisano, uno de los productores más honestos y eficientes, Rubén Lara. Ya es nuestro cuarto trabajo juntos y nos hemos acoplado bien" , dijo 'El Choby'.

En un sentido más profundo, el actor y director afirmó para e Media que se mantiene activo en el teatro con una trayectoria de casi 50 años debido a que allí se encuentra "el origen" : "siempre hay que regresar a la raíz. El teatro es fundamental para cualquier actor" .