El novio de Paola Suárez da su versión y afirma que la demandará

El novio de Paola Suárez desmiente lo sucedido y denuncia públicamente a influencer por haberlo amenazado.

Por medio de las redes sociales, se ha hecho viral la agresión que sufrió Paola Suárez de 'Las Perdidas', quien tuvo que ser internada de emergencia por la gravedad de sus heridas.

Los primeros reportes indicaban que todo era un rumor, pero Paola Suárez confirmó en sus redes sociales, que está en el hospital, por medio de una publicación en su Instagram, donde detalló su estado de salud.

Te puede interesar Paolita Suárez se encuentra muy grave en el hospital

¿Qué dice el novio de Paola Suárez?

El joven dio su versión sobre lo que sucedió para que Paola Suárez llegara al hospital con un ojo morado el cual puede perder; así como con un par de costillas rotas y el tabique de la nariz desviado; el novio de la influencer asegura que él no fue el responsable de dichos golpes, sino que se trató de un accidente diferente.

" No, yo no me estoy escondiendo, de hecho yo estoy afuera de prevención para poner mi demanda… todo lo que dicen en redes sociales, que yo estoy prófugo y así, que me estoy escondiendo, pues no es cierto… "

A su vez, afirma que todo fue culpa de las drogas que ambos consumieron.

"Ella se cayó y al lado estaba una lampara, ahí fue donde se pegó en la cara, por que yo con otra cosa no le pegué..."

Te puede interesar Wendy Guevara denunció la agresión a Paola Suárez como "Patadas y un robo"