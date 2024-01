Paolita Suárez se encuentra muy grave en el hospital

Paola Suárez, de "Las Perdidas", golpeada por su novio: Wendy Guevara

Paola Suárez, integrante de Las Pérdidas se encuentra hospitalizada con varios golpes en el rostro. Wendy Guevara, su amiga indicó en una transmisión en YouTube que fue violentada por su novio y requiere de una cirugía.

Paolita Suárez, como también se conoce a la influencer, aparece en el video recostada en una cama de hospital con el rostro hinchado y varios hematomas. El ojo derecho lo tiene completamente cerrado.

De acuerdo con Wendy Guevara, Paolita tiene un hematoma en el ojo, por lo que es necesario que se desinflame para que los médicos determinen si no presenta algún daño, además de que se le desvió el tabique nasal.

Mediante su cuenta de Instagram Paola Suárez escribió "No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que Estoy apunto de perder el ojo me quebrante 2 costillas my me agarraste a patadas en el suelo nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me avisas pedigo matrimonio "

El video se publicó en redes sociales bajo el nombre "En el hospital les cuento lo que me pasó" , luego de que este miércoles se había dado a conocer que había recibido una propuesta de matrimonio de su pareja.

Wendy Guevara, influencer y amiga de Paolita Suárez, compartió con los seguidores de la influencer que Paolita Suárez no se quiere ir del Hospital Regional, pese a que sus amigas le pidieron que se cambiara a un nosocomio privado.

Además acusó al novio de Paola Suárez de haber golpeado a su amiga, aunque dijo que no querían decir nada hasta que ella lo denunciara, pese a que fue violentada desde las 7 de la mañana.

"Su novio la golpeó, yo la verdad no había querido decir nada... ni Evelyn, ni nadie, ya sabíamos. No habíamos querido decir nada, por respeto a ella, hasta que ella lo dijera".

Antes de que se cortara la transmisión, la ganadora de La Casa de los Famosos aseguró que la influencer sí demandará a su novio por los golpes que recibió.

En redes sociales como 'X' y en los comentarios de la transmisión que realizó la integrante de Las Perdidas, los seguidores de la influencer expresaron sus deseos de recuperación a Paolita, al tiempo que exigieron justicia.