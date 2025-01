Aseguran que Ryan Gosling hará nueva cinta de 'Star Wars'

Gosling está en conversaciones tempranas para unirse al proyecto galáctico, el cual aún no tiene título.

Si los rumores y reportes recientes son correctos, Ryan Gosling estaría negociando su boleto de entrada al universo de Star Wars, en específico a la película que se encuentra desarrollando el director Shawn Levy.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Gosling está en conversaciones tempranas para unirse al proyecto galáctico, el cual aún no tiene título, pero que sí tiene un guion, autoría de Jonathan Tropper (The Adam Project).

Levy, famoso por filmes como Free Guy: Tomando el Control, Blue Steel, la trilogía de Una Noche en el Museo y Deadpool & Wolverine, lleva vinculado a este proyecto individual de Star Wars desde 2022.

Tropper y el cineasta colaboraron previamente en el drama familiar de 2014, This Is Where I Leave You, así como en el guión de la película de Netflix dirigida por Mark Raso, Kodachrome, que Levy produjo, y en The Adam Project.

Y aunque no se sabe ningún otro detalle del filme, se sabe que en el pasado varios cineastas han pasado por la franquicia de Star Wars sin que sus respectivos proyectos e ideas tomen vuelo, fracasando y cancelando anuncios en el camino.

"He estado hablando con Kathy Kennedy durante un tiempo y ella conoce mi pasión por esta franquicia desde hace mucho tiempo", señaló Levy en diciembre de 2022. "Las estrellas finalmente se alinearon y ella vino a mí y me dijo: 'Hagamos algo aquí'. Y eso es todo lo que puedo decir. Definitivamente está en desarrollo y aún no está cerca de la preparación, por lo que hay mucho trabajo por hacer".